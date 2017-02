publié le 23/02/2017 à 09:58

Les familles Lepic et Boulet n'ont pas résisté à l'équipe médicale de Grey's Anatomy dans la soirée du 22 février. La série américaine diffusée sur TF1 a séduit 4,6 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience de 17,4%. C'est le meilleur score de la soirée, après Fais pas ci, fais pas ça sur France 2 qui a rassemblé 3,9 millions de téléspectateurs. C'est ensuite Top Chef sur M6 qui a fait saliver le public avec 2,7 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audiences de 12;2%.



Sur France 3, le magazine Des racines et des ailes n'est pas en reste avec 2,5 millions de téléspectateurs et une part d'audiences de 10,1%. Sur TMC, la série Columbo a été regardée par 1,2 million de téléspectateurs. Enfin, L'âge tendre, la tournée des idoles sur C8 a fait vibrer 1,1 million de téléspectateurs.