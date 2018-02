Chris Noth, Danny Pino et Leven Rambin de la série "Gone"

publié le 07/02/2018 à 11:19

Pour cette soirée du mardi 6 février, TF1 est en tête des audiences télé. La série américaine Gone avec Chris North et Leven Rambin a captivé 4,46 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 17,8% d'après Médiamétrie.



Sur France 3, le téléfilm La femme aux cheveux rouges avec Laëtitia Milot a attiré près de 3,3 millions de téléspectateurs (13,6 de part d'audience). En troisième position, on retrouve le match de huitième de finale de la Coupe de France de football. La victoire du Paris Saint-Germain face à Sochaux a été suivie par 2,7 millions de fans du ballon rond, enregistrant une part d'audience de 11,8%.

Derrière, M6 misait sur le lancement de la nouvelle formule du programme Une ambition intime animée par Karine Le Marchand. Le premier numéro avec Franck Dubosc a été suivi par 2,6 millions de curieux (11,8% de part d'audience). Plus loin, on retrouve En quête d'une nouvelle terre, diffusé sur France 5. Le documentaire a rassemblé 880.000 téléspectateurs (3,5% de part d'audience).