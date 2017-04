publié le 12/04/2017 à 09:31

Qui arrêtera Capitaine Marleau ? La célèbre gendarme de la série policière de France 3 continue de surfer sur le succès chaque mardi soir. 5,6 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous le 11 avril au soir. La chaîne du service public enregistre une part d'audiences de 23,2%. Un peu plus loin, le prime spécial de Scènes de ménages sur M6 a rassemblé 4 millions de fidèles.



Plusieurs sketchs originaux, des invités de prestige et le mariage tant attendu des "poussins" Marion et Cédric, incarné par Loup-Denis Elion et Audrey Lamy. En troisième position, on retrouve On ne choisit pas sa famille sur TF1. Le film de et avec Christian Clavier sur TF1 a séduit 3,1 millions de personnes.

Sur France 2, le magazine Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain présenté par Michel Cymes et Adriana Karembeu a été regardé par 1 million de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 8,1 %. L'émission était consacré aux "super-pouvoirs" des enfants de la naissance à 12 ans. Avec des tout-petits qui ont des capacités hors-normes côté arithmétique. Le Cinquième Élément de Luc Besson a de son côté réuni 873.000 fans de science-fiction sur France 4. Enfin, Limitless sur C8 avec Bradley Cooper a été visionné par 615.000 personnes, pour une part d'audience de 2,8%.