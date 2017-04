publié le 11/04/2017 à 18:15

Michel Cymes et Adriana Karembeu sont de retour mardi 11 avril pour un nouveau numéro des Pouvoirs extraordinaires du corps humain. L'émission de France 2 est consacrée ce soir aux super-pouvoirs des enfants de la naissance à 12 ans. Vous le verrez, les tout-petits ont des capacités hors-normes côté arithmétique. Ils accomplissent à 2 ans l'équivalent de 2 marathons pour un adulte. Comme quoi, quand on nous dit "fais pas l'enfant", on a tort ! Seront aussi présents dans l'émission Grégoire Borst, psychologue spécialiste du développement de l’enfant et le designer Philippe Starck.



Si l'on veut rire, c'est sur M6 qu'il faut aller pour continuer de fêter les 30 ans de la chaîne. À cette occasion, la Six diffuse une spéciale avec (discrètement) toutes les vedettes de la chaîne, et c'est une réussite. On retrouve nos 5 couples d'âge différents qui, comme des droites parallèles, ne se rencontrent toujours pas. Scènes de ménages, c'est un succès à la fois au niveau des critiques et du public. Une nouvelle saison est d'ailleurs en tournage.

"Scènes de ménages" spéciale mariage

L'émission spéciale va démarrer avec Liliane et José qui fêtent leur 30 ans de mariage. Autres chouchous du public, les terribles septuagénaires Huguette et Raymond (Marion Game et Gérard Hernandez), épatés d'être toujours là. Quant à Nicolas de Tavernost, le grand patron du groupe M6, il incarne un chauffeur de taxi. Et on n'oublie pas le couple préféré des 7-14 ans : Marion et Cédric (Loup-Denis Elion et Alexandra Lamy) qui se marient. Et la cérémonie à l'église permet à Audrey Lamy de jouer pour la première fois avec sa sœur Alexandra, elle l'avait dit sur RTL, voici la preuve, Alexandra joue une mariée impatiente de convoler. Sachez-le, un sixième couple arrivera bientôt.