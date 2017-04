publié le 18/04/2017 à 09:44

Habituelle gagnante dans le match des audiences, TF1 est encore à la première place. Lundi 17 avril, la première chaîne diffusait sa traditionnelle série à succès Camping Paradis avec Laurent Ournac. Le programme a attiré plus de 5.6 millions de téléspectateurs, et 24,1% de part d'audiences.



Il arrive donc loin devant le reste du programme télévisé. En deuxième position, on retrouve France 2 et sa Zone Blanche qui ont été suivis par 2.9 millions de personnes, et enregistrent 12% de part d'audience. Presque à égalité, France 3 avec Saint-Jacques... La Mecque et The Island présenté par Mike Horn sur M6. La première a rassemblé 2.2 millions de Français, quant à la seconde, 2.4 millions.

Du côté de la TNT, deux chaînes se distinguent en dépassant le million de téléspectateurs. Il s'agir de W9 avec Sister Act qui a réuni 1.4 million de Français, et TMC avec Batman Begins (1.1 million de téléspectateurs).