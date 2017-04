publié le 21/04/2017 à 09:37

Dernière ligne droite pour les onze candidats à l'Élysée, qui étaient tous invités de France 2, jeudi 20 avril. Chacun avait 15 minutes pour convaincre en répondant aux questions de Léa Salamé et David Pujadas. Le rendez-vous politique s'impose face à la concurrence, en attirant près de 4,7 millions de téléspectateurs, soit 21% de part d'audience. Une émission qui a évidemment pris une tournure particulière après l'attentat sur les Champs-Élysées jeudi 20 avril, qui a coûté la vie à un policier et blessé deux autres.



Le téléfilm proposé par TF1, On se retrouvera, arrive en seconde position des audiences du 20 avril. Le grand retour à la télévision de Laetitia Milot, connue notamment pour son rôle dans la série Plus Belle La Vie, a rassemblé plus de 3,5 millions de téléspectateurs, soit 14.2% de part d'audience.

En troisième position des audiences, on retrouve M6, qui diffusait un nouvel épisode de la série Scorpion, baptisé Un geek à la mer. L'épisode 15 de la saison 3 du programme d'action a rassemblé plus de 2,7 millions de fidèles, soit 10.6% de part d'audience. Quant à W9 qui proposait le match d'Europa League, Besiktas-Lyon, la chaîne totalise plus de 2,2 millions de téléspectateurs, pour 10.2% de part d'audience.