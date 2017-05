Arielle Dombasle et Nicolas Ker sont les invités de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 03/05/2017 à 10:25

Certains ont découvert Arielle Dombasle en naïade rohmerienne, naissant de l'écume d'une plage de Granville, pour d'autres ce fut devant leur télévision, dans un épisode de Miami Vice, où surgissant d'une piscine, elle séduit instantanément Don Johnson, alias Sonny Crockett. Cet océan séparant ces mondes si lointains, Granville de Miami, Rohmer de Michael Mann, n'a jamais été pour Arielle plus large qu'une rivière. Naissance en Amérique, enfance au Mexique, vivant en France : elle saute d'un continent à l'autre comme elle passe du cinéma à la musique, de la réalisation au chant. Rapprocher les rives, se défaire des frontières. C'est pourquoi elle a demandé pour ce nouvel album la voix de Nicolas Ker. Musicien prolixe, chanteur du groupe Poni Hoax et leader du groupe Paris, Nicolas a également traversé beaucoup de mers et d'océans avant d'accoster à la Goutte d'Or, dessinant à travers les cartes une ligne brisée entre Phnom Penh, Alexandrie et la Courneuve où il grandit.



"La Rivière Atlantique", l'album d'Arielle Dombasle et Nicolas Ker

"Écrivez-moi un album Nicolas" : c'est ainsi qu'est né La Rivière Atlantique. Soit la rencontre du glamour transatlantique d'Arielle et du romantisme noir de Nicolas, une rencontre qui permet aussi de raconter une histoire, plus mélancolique. Celle des douleurs de l'exil, envers de cette liberté, de ces attaches flottantes. Sur un paquebot fendant les mers, une mère, Francion-Lise Garreau-Dombasle, pose une éternelle question à son enfant. "Tu préfères la France ou l'Amérique ?", et Arielle de répondre : "Je préfère le bateau". Une mère convalescente : elle traverse les océans, pour consulter les médecins, sa fille l'accompagne toujours. C'est la mort qui attend son heure, plus ou moins pressante, pour enlever les visages aimés au regard des vivants, aux enfants qui devront alors s'aventurer seuls, en des territoires où l'absence est une tristesse qui accompagne partout, et que l'art seul peut conjurer.

Deux voix aux timbres mêlées : l'une grave et mélancolique, l'autre aérienne et subtile, unis pour chanter selon des humeurs tantôt épiques - I'm not here anymore, tantôt intimiste - Carthagena -, mais toujours depuis une sensibilité commune. La délimitation de ce territoire-là, qui recouvre aussi bien le romantisme solaire du Bono de With or Without you, au tragique amoureux du Liebestod de Wagner. Cordes heurtées des guitares électriques ou caressées de l'archet d'Henri Graetz, violoniste prodige accompagnant nos deux capitaines, fracas des cymbales orchestrés par Marc Ker, ensemble emporté par des orgues gothiques, période The Cure - Funeral Party. La Rivière Atlantique est ce mouvement, entre ivresse déambulante et ligne tracée, mélancolie et joie d'amour. La destination est arrêtée - la mort -, mais nombreux peuvent être les détours amoureux. Un mot à la fois pour décrire la synthèse des contraires et La Rivière Atlantique : romantisme.



La diva et le rockeur seront en concert le 4 mai prochain, au Flow à Paris. Cette soirée sera le coup d'envoi de leur tournée en France. Ils seront notamment le 25 juin à Toulouse, le 27 septembre à Strasbourg, le 28 octobre à Rennes ou encore le 22 novembre à Lyon.

