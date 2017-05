Arielle Dombasle et Nicolas Ker poursuivent leur idylle musicale

publié le 02/05/2017 à 02:15

L’extrantrique Arielle Dombasle a enfin trouvé un partenaire qui a su se mettre au diapason. En collaboration avec Nicolas Ker, l’ancien chanteur du groupe de Poni Hoax, la chanteuse et actrice est désormais en tournée pour leur album en duo, Riviere Atlantique.



Derrière ce duo improbable, il y a avant une belle rencontre, entre deux esprits plus que fantasques. "Nicolas, c’est un être complètement entier, qui vit comme un rockeur et y’en a plus", s’enflamme Arielle Dombasle. "On a pris du temps puisque c’est un album vraiment fait live", souligne au passage la chanteuse.

Mais c’est Nicolas Ker qui nous livre peut-être l’anecdote la plus croustillante sur la genèse de cet album : "on a enregistré dans un harem supposé hanté au Maroc". Avec quelque peu de déception dans la voix, le chanteur de Poni Hoax confie cependant qu’il n’a pas vu de fantôme. Le duo poursuit actuellement sa tournée dans l’hexagone et sera à Paris le 4 mai pour un concert au Flow, une péniche cossue située sous le pont Alexandre III.