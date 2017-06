Isabelle Mergault fait encore sa Calimero

Best of 03/06/17

publié le 03/06/2017 à 18:00

Cristina Cordula est plus culture internationale que "franchouillard". La charitable Chantal Ladesou adore quand Christine Ockrent se plante. Retour de PIerre Bouby héros de son équipe de football qui a fait deux passes décisives comme la soeur de Bernard Mabille. Christophe Beaugrand ne peut toujours pas s'empêcher de chanter, malheureusement. Christophe Dechavanne fait un jeu de mots un peu pourri ce qui provoque un petit mouchage d'Isabelle Mergault et un retour cinglant, des dérapages comme on les aime, et bien d'autres en écoutant ce meilleur de la semaine des Grosses Têtes

Les grosses têtes