Elle était scrutée lundi 4 septembre à 20 heures, lorsque France 2 lançait le générique de son JT avec à sa tête Anne-Sophie Lapix, après 16 ans de règne de David Pujadas. Avec 5,79 millions de téléspectateurs et 24% de part d'audience (PDA), la première a été réussie de ce point de vue et la journaliste se dit "soulagée". "Ça ne veut pas dire que je pense que la bataille est remportée. Il y avait de la curiosité sans doute pour ce premier JT", précise-t-elle sur RTL au lendemain de son baptême du feu.



"À présent le plus dur ça va être de garder la confiance des téléspectateurs et d'arriver à faire d'aussi bonnes audiences dans les jours à venir", recentre-t-elle avec le professionnalisme dont elle a fait preuve lors du 20 Heures. Anne-Sophie Lapix se met la pression, "mais c'est normal". "Je me sens responsable. Je porte le travail d'une rédaction qui travaille formidablement, et donc j'ai des devoirs envers elle", justifie-t-elle dans RTL Soir.

Malgré tout, l'ancienne joker du 20 heures de TF1 avoue avoir eu "un petit pincement pendant le journal". "J'avais peur de bafouiller", avoue-t-elle. Mais tout s'est bien passé et elle a reçu des "félicitations de tout le monde". "Toute l'équipe est récompensée et heureuse. On s'est très très vite remis au travail", raconte Anne-Sophie Lapix. car dès ce mardi, il faudra affronter un deuxième JT.

"Le deuxième ça peut être le plus dangereux parce qu'il y a une curiosité sur le premier qu'il n'y aura peut-être pas sur le second. Je reste concentrée", affirme celle qui a une longue expérience des plateaux télévisés, même si celui concocté par les équipe de France Télévisions semble encore cacher d'autres fonctionnalités. "On a exploité qu'une toute petite partie des possibilités de ce plateau", confirme-t-elle.



Concernant la ligne éditoriale, qui a vu le JT ouvrir sur 4 sujets concernant la Corée du Nord, Anne-Sophie Lapix a défendu l'ADN de France 2. "C'était ambitieux mais c'était le jour ou jamais", confie-t-elle. "On s'attendait plus à la rentrée sur TF1 et la Corée sur France 2", explique la journaliste. TF1, dont le présentateur du JT Gilles Bouleau a transmis un message à sa consœur et concurrente. Quant à David Pujadas, il n'a pas envoyé de message. "On a échangé avant", explique néanmoins Anne-Sophie Lapix.