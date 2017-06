Tout sur l'événement "Jardin, Jardin" pour les amateurs de jardinage

publié le 03/06/2017 à 10:35

Maison : la couleur bleu pour votre intérieur

Du 2 au 5 juin, le salon Vivre côté sud se déroule au Parc Jourdan à Aix-en-Provence, pour la 19e édition de ce rendez-vous de la décoration. On peut y rencontrer des architectes d'intérieur, des paysagistes, découvrir des matériaux, acheter des objets et surtout s'inspirer. On y trouve cette année 260 exposants, avec pour thème le bleu, la couleur préférée de la moitié de la population occidentale. Il en existe plusieurs sortes, comme le bleu canard ou surtout le bleu Majorelle.



Majorelle Jacques, un peintre français qui en 1937 à peint son atelier à Marrakech en bleu Outremer. C’est un bleu très soutenu, intense avec une pointe de violet qui favorise la relaxation et la détente. Il a peint aussi le plafond de la Mamounia en bleu majorelle. Pour le choix du bleu, il vaut mieux se méfier du turquoise, assez froid, mieux vaut l'utiliser par touche, pour relever un bleu marine ou un noir et secouer un gris. Bon à savoir : Le bleu agrandit les espaces. Il va bien partout, dans toutes les pièces de la maison, mais aussi dans le jardin.

Si on doit créer une dalle béton en terrasse, on peut rajouter des pigments bleus pour le colorer. On peut aussi repeindre ses pots en terre cuite en bleu, dans un camaïeu. Une déclinaison des différends bleus sur des pots de différentes tailles peut donner de l'allure au jardin. Si on a du mobilier de jardin en plastique blanc, il ne faut pas hésiter à le bomber de bleu avec un aérosol. Allez découvrir les bleus au salon Vivre Côté sud jusqu’au 5 juin à Aix-en-Provence

Brocante : des raquettes de tennis à chiner

Avec le tournoi de Roland-Garros, on porte en ce moment un peu plus d'attention aux raquettes, et surtout aux raquettes de tennis anciennes sur les brocantes. Jusqu’au début du 20e siècle, elles sont faites d’une seule essence de bois. Elles sont ensuite composées de plusieurs essences comme le frêne, le hêtre ou le noyer, plus légères et puissantes grâce à la découverte des colles à bois dans les années 1930. Viennent ensuite les raquettes en métal, puis dans les années 1970-1980 celles en fibres synthétiques.



Ces raquettes se trouvent facilement dans les brocantes, et à des prix tout à fait accessibles. L’objet reste joli, et se détourne facilement, en miroir par exemple. On peut aussi s'amuser à rechercher une de ces raquettes en bois, décorée des portraits et des signatures de grands champions ou encore ne chercher que des raquettes aux formes originales : elles ne sont, en effet, pas toutes ovales.



Pour les raquettes de tennis, les prix s’échelonnent de quelques euros à plusieurs milliers. Les raquettes de 1980 à 1905 se négocient entre 150 et 200 euros. On trouve des raquettes plus récentes comme la Dunlop Maxply Fort utilisée jusqu’au début des années 1980 par McEnroe, autour de 20 à 35 €. Mais il faut de la force et du courage pour essayer ces fameuses acquisitions dans une vraie partie de tennis. On ne peut qu’avoir le plus grand respect pour les champions de l’époque : on a l’impression de jouer avec une paire d’haltères au bout du bras.

Cuisine : des fèves en salade

À la croque au sel, si on a des févettes comme on les appelle, pas besoin de bosser bien longtemps : crues, elles sont délicieuses. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier : quand on achète des fèves fraîches, elles doivent être bien fermes, bien brillantes, luisantes, surtout pas tâchées, et lorsque on en prend un kilo, une fois écossé, on en a pour 250 grammes. Donc généralement, pour 4 personnes, il faut prévoir environ trois kilos de fèves avec leurs cosses.



On peut en faire une espèce de 2 en 1, qui va se manger soit tiède, soit frais, soit en garniture soit en salade. Une vinaigrette-marinade d’inspiration nord-africaine va venir assaisonner nos fèves. On prend un bouquet de coriandre fraîche et un demi-bouquet de persil plat, rincés, séchés. On les met dans le bol du mixer avec deux gousses d’ail, une cuillère à soupe rase de paprika, une petite cuillère à café rase de piment d’Espelette, une autre cuillère à café de cumin, du sel, de l’huile d’olive. On commence ensuite à mixer ça longuement jusqu’à obtenir une sauce assez fluide.



On peut si on le souhaite ajouter un peu d’eau ou de vinaigre, pour détendre. Il faut ensuite prendre du vinaigre de vin, du vinaigre de Xérès, ce qu'on trouve. Cette préparation, cette espèce de pâte un peu fluide, on la mélange avec les fèves cuites comme il faut, c’est-à-dire à l’eau bouillante salée, en les gardant un peu croquantes, pendant une quinzaine de minutes. Il ne faut évidemment pas oublier de les refroidir à l’eau glacée pour fixer leur couleur et retirer ensuite leur petite peau. On peut aussi rajouter quelque tout petits dés de citron confit. On laisse ensuite mariner les fèves dans cette vinaigrette de coriandre, à température ambiante pendant une ou deux heures.



Si on veut servir cette espèce de salade tiède, elle accompagnera très bien des petites côtelettes d’agneau, qu'on peut faire mariner à l’huile d’olive, à l’ail et au cumin, ou encore une épaule d’agneau. Sinon, on peut les servir avec de grosses lamelles d’encornet qu'on poêle à feu très vif, avec une gousse d’ail, de l’huile d’olive et du piment d’Espelette. On mélange l’encornet et les fèves et ça fait une espèce de plat/salade tiède/chaud.

Jardin : un événement passionnant

En juin, de nombreux événements mettent à l'honneur le jardin, à commencer par Jardin, Jardin dont les moments forts sont ce samedi 3 juin et ce dimanche 4 juin. Cette exposition de plantes et de paysages se trouve au cœur de Paris, dans les jardins des Tuileries. On peut y trouver près de 100 exposants, paysagistes et pépiniéristes .



Les paysagistes proposent d'abord treize jardins éphémères, créés en plein Paris exclusivement pour cette exposition. Ces jardins sont beaux, mais intelligents surtout. Chacun prend en compte les contraintes environnementales et notre envie de nature. Didier Danet par exemple met en scène un espace de 50 mètres carrés, où il joue avec le contraste entre matières recyclées, comme les palettes, l’acier et le verre et les plantes des pays exotiques associés aux fleurs simples de nos campagnes, comme une jungle urbaine métissée.



C'est très contemporain, mais la tradition n’est pas oubliée avec Sandrine Milic, qui, elle, vise plutôt les tout petits espaces, voire les terrasses et retrouve la simplicité du jardin japonais. Avec le souci de la sobriété, pas d’élagage, pas de déchets verts, pas de tonte : un rêve pour les contemplatifs. Les balcons ne sont pas de reste : le thème du micro jardin nourricier et des bacs potagers aborde la passionnante culture des topinambours nains en ville.



Tout cela ne néglige pas les nouvelles technologies, car votre jardin pourra être connecté, avec une carte à puce dans les massifs et une ribambelle d’applications : certaines sont créées pour mieux soigner son jardin, d'autres pour chasser les bestioles nuisibles tout en restant bio et s’enquérir des besoins de vos fleurs préférés en eau ou en nourriture. Ceux qui ne sont pas amateurs des nouvelles technologies pourront se retrouver sur le stand de la pépinière Arom'antique pour trouver de l'ail des ours.





Jardin Jardin, samedi 3 juin de 10h à 20h ; dimanche 4 juin de 10h à 18h. Prix d'entrée : 14 euros.



Salon Vivre Côté sud à Aix en Provence, du 2 au 5 juin 2017 au Parc Jourdan. Prix d'entrée : 10 euros.