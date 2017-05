publié le 21/05/2017 à 10:30

Maison : une décoration pour votre jardin

Brigitte Dematteis, designer de paysages, donne des conseils pour aménager des petits jardins : créer des espaces différents qui donneront l’illusion que le lieu est plus grand. On utilise des coins de végétation plus hauts, d’autres plus bas, en jouant sur les couleurs aussi. Côté déco, Brigitte Dematteis conseille d’apporter une touche originale pour casser la monotonie. Comme par exemple installer une grande plaque en zinc dans le jardin qui donnera immédiatement un côté plus contemporain au lieu.



Autre idée pour une déco résolument moderne : des boules de buis mélangées avec des boules en pierre blanche, boules de granit. Ça donne un coté très structuré à la végétation et devant une maison d’architecte, ça sera magnifique. Pensez à travailler en fonction de vos ouvertures de maison. Mettez-vous aux fenêtres et plantez en fonction de votre angle de vue.

Boules de buis mélangées avec des boules en pierre Crédit : Brigitte Dematteis

Si vous construisez, plantez au fur et à mesure et n’attendez pas la fin des travaux, bon, c’est un peu contraignant car il faut surveiller que les ouvriers ne mettent pas les gravats sur les nouvelles plantations. Pour ce qui est du grillage qui vous sépare des voisins, en attendant que la haie pousse, posez une toile qui vous protégera des regards.



Brigitte Dematteis est l’auteur de 3 ouvrages aux éditions Dyalog :

Dialogue avec des jardins Méditerranéens

De l’art à l’architecture du jardin

Petits jardins

Brocante : les cendriers publicitaires

Ces cendriers ont été très présents dans nos bars jusqu'en 2008. C’est la Loi anti-tabac qui les a faits pratiquement tous disparaître des bars et cafés. La bonne nouvelle, c’est que sur les brocantes cette restriction a contribué à dynamiser le marché des cendriers publicitaires. Alors si ces cendriers vous amusent, chineurs, chinez ! Vous allez être servis ! Un grand nombre de cendriers publicitaires vintages se trouvent à des prix accessibles.



C’est à la fin du XIXe siècle, que les cendriers publicitaires font leur apparition. Il présente l’énorme avantage d’être placé au plus près des clients et devient rapidement un vecteur privilégié de diffusion des marques. Et bien sûr, sa fabrication a suivi les tendances : carré, ou rond à ses débuts, il est plus travaillé à partir des années 1930 et on en trouve en céramique, en verre simple ou en opaline, (verre rendu opaque par l’adjonction d’oxyde d’étain). Ensuite, à partir des années 50, on entre dans l’âge d’or des cendriers publicitaires, et vous avez de quoi vous amusez.



Un cendrier Suze en faïence jaune, de la manufacture du Moulin des Loups se négocie aujourd’hui aux alentours de 15 euros. Toujours dans les alcools, un cendrier en faïence bleu foncé de Lunéville des Cognacs Martell se trouve lui à 40 euros. Moins rare, le cendrier Gitane en faïence bleue claire part aux alentours de 5 euros.

Cuisine : une souris d'agneau

Il nous faut donc 4 souris pour quatre personnes. On va les faire confire aux oignons doux, aux olives, au safran, au miel et au citron. L’idée, c’est de réaliser une espèce de jus à base de miel et de citron, avec de la cannelle et du safran en poudre. Vous allez enrober les souris avec ça, puis les laisser rôtir et confire pendant une heure et demi à feu plutôt doux.



Pour les oignons, on va prendre deux gros oignons doux des Cévennes, taillés en gros quartiers. Vous les mettez dans la cocotte avec un bon verre d’eau, et là, vous laissez cuire tranquillement à couvert, c’est important. S’il manque de liquide dans la cocotte, vous rajoutez de l’eau. Et à la fin, vous allez simplement mettre dans le plat des olives vertes en copeaux, un coup de coriandre ciselée, et avec ça, vous pensez à une simple semoule aux fruits secs et à l’huile d’olive.

Jardin : le premier festival international de musique de plantes

Le premier festival international de musique de plantes aura lieu les samedi 27 et dimanche 28 juin, de 10 h à 19h, dans le Parc Floral de Paris qui est dans le 12e arrondissement. C'est une suite de conférences, qui expliquent par quel mystère les plantes émettent de la musique, et comment nous arrivons aujourd’hui à l’écouter.



Certes, les fleurs ne chantent pas, mais émettent des ondes. Elles vibrent à des fréquences régulières. Des sons inaudibles pour nos oreilles, mais que l’on sait maintenant transcrire en vraie musique. Deux capteurs électriques, ultra-sensibles, sont placés sur la plante, un sur ses racines, l’autre sur une feuille. Le différentiel de polarité donne que l’on appelle une courbe vibratoire. On la transcrit ensuite en sons, avec un ordinateur, le tout relié à un simple piano numérique



Si les plantes chantent, elles écoutent peut-être. Des musiciens tentent de communiquer avec elles lors de ces concerts. Mieux, certains chercheurs sont persuadés que l’on influence la croissance des plantes en leur faisant écouter leur propre musique. On pourrait même les soigner.