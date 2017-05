Le déménagement participatif dans "Maison Jardin Cuisine Brocante"

publié le 20/05/2017 à 10:06

Maison : le déménagement participatif

Le déménagement participatif est un mix entre les amis et un professionnel. Le pro, c’est Déméclic, déménageur depuis 5 générations qui vous propose de faire baisser la facture selon le nombre de copains qui viendront vous aider. L’avantage, c’est qu’il y aura forcément un pro avec vous qui sera le coach de votre journée. Il répartira les rôles dans votre équipe de déménagement et arriver avec le camion et le matériel nécessaire : : les couvertures pour couvrir les meubles, les housses pour les matelas, les cartons grands format pour les abats jours, les diables pour transporter les charges lourdes.



Il y a une obligation de résultat, le coach fait en sorte que la journée ne se termine pas à 22 heures. Le mobilier et les personnes sont assurés et le pro peut pallier aux imprévus : imaginons le matin à 8 heures, il manque un copain, Déméclic va se débrouiller pour vous trouver un remplaçant. Ce doit être une personne majeure et bénévole, capable de porter 25 kilos et de tenir une journée de 8 heures.

On peut réduire la facture jusqu’à 70%. Exemple, pour un déménagement dans la même ville de 40 m3 (un F3 ou F4 ) au lieu de 2.000 euros, ce sera 500 euros. En toute tranquillité. C’est beaucoup plus simple et moins risqué que de se lancer seuls.

Brocante : la Foire aux Puces de Crèvecœur-Le-Grand

Cette petite commune charmante, de 3.600 habitants à peine, va se transformer le 25 mai prochain, pour l’Ascension, en gigantesque Foire aux Puces, avec 2.200 exposants. Parmi eux, 60% de professionnels, ce qui garantit un choix très vaste et beaucoup de sérieux.



C’est l’une des plus grandes brocantes du Nord, et elle ne dure qu’une seule journée. Il faut donc être sur le coup ! D’autant plus qu’en moyenne, ce sont 38.000 visiteurs qui s’y précipitent. Anglais, belges, hollandais, allemands, présentent aussi des objets ou viennent en visiteurs. Cette brocante a décidément un succès fou.



Voici les conseils du maire, qui est aussi l’organisateur de la Foire. À l’aube, ce sont les pro qui viennent chiner. Ensuite, à partir de 7h du matin, jusqu’à midi, ce sont les amateurs éclairés. Et dans l’après-midi, les familles, les touristes et les promeneurs. À vous de choisir votre créneau !

Cuisine : des merlans frits

À la maison, vous les rincez à l’eau glacée puis vous les séchez soigneusement et vous les taillez en lamelles de 2 à 3 cm de large. Vous les salez légèrement et vous les remettez de suite au frais, le temps de préparer une panure à l’anglaise, comme on dit : farine, œufs battus, chapelure, dans cet ordre-là. Ensuite, passage à l’œuf puis à la chapelure, pour bien enrober les morceaux de poisson, et de suite, vous faites frire dans une huile bien chaude mais pas bouillante, et attention aux giclées.



Vous procédez en plusieurs fois pour obtenir des cuissons uniformes, blondes, ça va très vite, et vous servez ça ensuite bouillantissime avec fleur de sel, zestes de citron jaune et un peu de jus, le petit persil frisé du jardin finement ciselé, et basta ! Bon, si vous avez envie, vous pouvez aussi faire une sauce tartare (mayonnaise , cornichon, câpres, fines herbes, estragon).

Jardin : les fleurs champêtres

La fleur champêtre appelée "le compagnon rouge" Crédit : Thierry Denis

Dans le Morvan, on les appelle "le beau garçon". C'est une fleur sauvage de la taille d’une pièce d’un euro, aux cinq pétales roses ou rouge scintillant par temps frais et ensoleillé dont le vrai nom est Silene dioica. Ce n'est pas une plante fragile, l'hiver n'est pas un souci et l'été, il se moque de la sécheresse. Mieux, il est radieux même dans l’herbe des bords des chemins, dans les talus et au pied des haies. Quelques heures de soleil lui suffisent.



Hélas, ce compagnon rouge ne vit pas longtemps. Il meurt après sa floraison. Heureusement, avant, il a le temps de disperser une ribambelle de graines qui donnent des bébés compagnons qui seront adultes et couverts de fleurs au printemps suivant. Dans la nature, c’est un cycle qui se répète sans fin. Le problème, c’est le jardinier moderne qui vit scotché sur la tondeuse, toujours prêts à raser l’herbe folle et les fleurettes qui l’accompagnent. Les graines n'ont pas le temps de pousser.



Il faut simplement garder une bande d’herbe pas tondue dans nos chemins ou nos jardins, une bande d’herbe que l’on ne faucherait qu’à la fin de l’été. Ainsi, les fleurs sauvages auraient le temps de se ressemer. Pour découvrir d'autres fleurs sauvages, jetez un œil à J’ai vu une fleur sauvage de Hubert Reeves (édition du Seuil, 18 euros).