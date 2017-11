(Re)découvrez les saveurs de la pâte de coing

publié le 06/11/2017 à 16:22

Maison

Les innovations dans la salle de bain sont au cœur de l’actualité. Le Mondial du bâtiment, la grand-messe des professionnels du bâtiment et du bricolage ouvre ses portes lundi pour cinq jours au Parc des expos de Villepinte. C’est un salon qui regroupe Batimat, Idéo Bain et Interclima.





Il faut dire que les fabricants ne manquent jamais d’imagination pour nous simplifier la vie. Sera ainsi présenté le lavabo qui se nettoie tout seul. Il fait le boulot à votre place grâce à une fonction auto nettoyante. Ça marche comme une chasse d’eau. Dès que vous avez terminé de vous brosser les dents, le lavabo sera lavé automatiquement par un jet d’eau et il y a même un produit détergent qui se trouve dans un réservoir situé dans le robinet (Vitra Bad.)

Après le lavabo, les toilettes intelligentes. L’innovation, c’est que qu’elles ont désormais un cerveau. La chasse d’eau devient intelligente puisqu’elle tient compte de la quantité de papier utilisé et du reste aussi, pour adapter son débit d’eau en fonction de ce qu’elle a détecté, ce qui nous permettrait de jolies économies d’eau allant jusqu’à 30%.



La technologie nous rend quand même de grands service. Parmi les innovations, un système de vanne connectée. Sur votre application vous recevez un signal sonore ou lumineux qui vous prévient qu’il y a une fuite. Et avec votre smartphone, vous pouvez couper les vannes à distance en cas de rupture de canalisation !



Enfin, nous ne résistons pas à l’idée d’ajouter une touche déco : vous pouvez personnaliser votre receveur de douche. C’est-à-dire faire imprimer une photo de votre choix ou un message sur votre receveur de douche. Poser ses pieds chaque matin sur la photo d’une mer bleue, ça peut mettre de bonne humeur. Pour les fans de déco, on a même repéré un receveur avec une photo de carreaux de ciment !

Receveur de douche Crédit : Capture d'écran nuovvo.com

Brocante

Nous avons fait connaissance de Tiphaine. La trentaine, gemmologue de formation, elle est avant tout une "chasseuse de trésor", comme elle dit. Passionné par les brocantes, donc, elle chine, fouille, cherche les plus belles pierres, aux 4 coins de la France. Toutes les époques, tous les styles l’intéressent. Tiphaine s’y connait et propose ensuite ses plus belles trouvailles sur son site internet.



Tiphaine prend plaisir à redonner une seconde vie à des bijoux anciens, magnifiques certes, mais parfois un peu démodés. Une épingle de cravate peut se transformer en boucle d’oreille, une broche deviendra un pendentif des plus stylés, tout est possible. Ce qui est sympa, c’est que cela fait des bijoux très personnels et uniques. Vous pourrez par exemple vous faire créer une bague de fiançailles sur mesure.



Tout à fait. Si vous avez dans vos tiroirs bracelets, colliers, bagues ayant appartenu à vos grands-mères mais dont vous ne savez que faire, Tiphaine se fera un plaisir de vous conseiller : elle peut les transformer, les adapter. Elle s’est entourée pour cela de tout un réseau de professionnels. Et puisqu’on est dans le sur mesure, Tiphaine peut même aller en salle des ventes pour vous !



Cette jeune femme est joignable son site internet : ICYMI. Côté prix, vous l’avez compris c’est du haut de gamme. Mais Tiphaine parvient à dénicher des merveilles à 150 euros, et s’engage à ne jamais dépasser les 2000 euros, même en cas de création sur mesure.

Cuisine

Aujourd’hui, nous rendons hommage à un fruit pas toujours "joli joli", le coing.. Gueule un peu cabossée, leur couleur pas forcément jaune éclatant, vif, leur texture dure comme de la pierre, son poil aux pattes, son acidité, bref, pas vraiment de quoi susciter l’enthousiasme, et pourtant ! Nous sommes plusieurs à toujours prendre de la pâte de coing chez le fromager.



Qu’on appelle en Espagne le membrillo, et qui va en effet si bien avec ces pâtes fermes que sont le manchego ou un vieux brebis basque du côté de chez nous. Et comme on vous avait promis des coings confits avec un tajine, à la marocaine, voici la recette ! Prenez quatre grosses cuisses de poulet, faites-les dorer à l’huile d’olive, ajoutez un oignon émincé, faites encore bien revenir, cela doit bien colorer, puis vint le déglaçage avec un petit fond de bouillon de volaille.



Poudrez tout ça avec du Ras el hanout, le fameux mélange d’épices nord africain, puis ajoutez du gingembre frais finement émincé, un citron confit coupé en petits dés, mettez juste l’écorce, évidemment… Laissez le tout cuire à petit feu et à couvert pendant une bonne grosse demi heure.



Quid des coings, justement ? Vous avez deux solutions. Soit vous les mettez dans la cocotte, pelés et en quartiers, et vous les laissez cuire avec la viande, soit vous les passez à la poêle, sur un feu moyen, dans un peu d’huile d’olive, un peu de miel, jusqu’à ce qu’ils aient bien caramélisé et qu’ils soient bien confits.



En guise de garniture, une bonne semoule, moyenne, qu’on va parfumer une fois encore, très légèrement, avec du Ras el hanout et de l’huile d’olive fera amplement l'affaire !

Jardin

Rayon jardin, évoquons les pots d’Aloe vera, gorgés d’une sève aux mille vertus. On l’appelle aussi aloès vera. 60.000 tonnes sont consommés dans le monde, par an !

On le cultivait déjà en Mésopotamie et en Égypte, il y a 4 000 ans. Les égyptiennes rehaussaient la beauté de leur chevelure avec une motte de beurre fondue et un pichet de sève d’aloès.



Et c'est aussi une plante médicinale ! Utile soulager les coups de soleil. La sève est cicatrisante.En cuisine, les diététiciens le conseillent dans les yaourts et les desserts, pour une bonne digestion. Le jus d’Aloe au petit-déjeuner est tendance. Enfin, il faut noter que c’est une belle plante. Pour un jardinier, cultiver la chouchoute des égyptiennes, c’est stimulant.



Pour le garder en bonne santé à l’intérieur, laissez-le dans un pot pas trop gros, un demi-litre au début suffit. Deux litres maximum. Un peu d’engrais pour fleurs au printemps. De l’eau mais pas trop, surtout en hiver. Vous pouvez ressortir vos pots à la fin mai, après les gelées. Les premières semaines, mettez les mi ombre dans mon jardin, pour leur éviter un coup de soleil. Mais vous pouvez aussi les garder toute l’année à la maison.



Vous pourrez les dénicher dans la pépinière bio de Laurent Ollivier, les jardins d’Ollivier, à Saint Vrain, dans l’Essonne. Son site internet a un nom qui va vous plaire, www.au-jardin-bio.com. Et, surtout, vous pouvez aller rencontrer Laurent ollivier et ses Aloe dès aujourd’hui et toute la semaine prochaine, au salon des produits bio Marjolaine qui se tient au parc floral de Paris. Les plantes ne sont vraiment pas chères, à quatorze euros.



Le salon de Marjolaine, tous les jours jusqu’au 12 novembre.

