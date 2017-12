Comment trouver un cadeau de Noël orignal dans les brocantes ?

publié le 02/12/2017 à 10:15

Cuisine : un velouté de rutabaga

Le rutabaga fait partie des légumes qu’on ne doit plus appeler oubliés, car ils font désormais partie de notre quotidien et sont synonymes non seulement de biodiversité légumière, mais aussi de diversité gustative. Le rutabaga est donc bel et bien là en cette fin novembre sur les étals. Et surtout, il peut s'avérer des plus appétissants. Surtout qu'il fonctionne très bien seul, en velouté. Pour ce faire, il faut le traiter comme une crème un peu épaisse.



Suivez donc la recette : pour quatre à six personnes, partez sur un petit kilo de rutabagas, pas trop gros. Et prévoyez aussi quatre petites patates pour lier un peu le velouté. Pelez vos légumes, taillez-les en gros cubes, ciselez un bel oignon jaune, et taillez en bâtonnets un gros pouce de gingembre frais. C'est ce qui va apporter du punch au velouté.



Ensuite, faites revenir tout ça au beurre sur feu vif, à la cocotte. Couvrez-le tout à hauteur d’eau, sel, poivre, bouquet garni. Et cuisez pendant une grosse demi-heure à feu moyen, le temps que les légumes soient bien fondants. Récupérez un peu de bouillon de cuisson, mixez au mixeur plongeant et ajoutez au fur et à mesure un peu de bouillon pour obtenir la texture souhaitée. Pour terminer, un soupçon de crème fermière épaisse, puis rectifiez l’assaisonnement en sel et en poivre blanc.

Brocante : trouver un cadeau de Noël original

Les brocantes sont l'endroit idéal pour trouver un cadeau de Noël original. Par exemple, le Salon Minéral Expo qui se tient à paris depuis hier. Un salon dédié aux pierres : brutes, précieuses, sculptées ou polies. Le salon existe depuis 1971 et a acquis suffisamment de renommée pour que les fidèles y retournent chaque année.



Il faut dire que ses avantages sont multiples : d’abord la diversité des pierres proposées (vous pourrez trouver de quoi compléter une collection de cristaux ou de minéraux, trouver des pierres que vous n’aurez qu’à faire monter ensuite, pour un bijou original, ou même offrir une pierre sculptée façon statuette par exemple). Il y a plus de 200 exposants du monde entier qui viennent vous montrer leurs petites merveilles. Ensuite, les prix sont aussi variés que l’offre, et durant le Salon, plutôt vu à la baisse malgré les fêtes.



Et il y a aussi de quoi faire profiter vos enfants, qui resteront fascinés devant les fossiles, météorites et autres minéraux. Pour eux, c’est aussi un bon moyen d’apprendre l’histoire, l’origine des pierres, comment elles sont extraites, puis taillées et montées en bijou. Il faut dire que les exposants sont intarissables et ne demandent pas mieux que de partager leur passion. Le salon se tient à l’Espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris. Il faut payer l’entrée, 8 euros, ou cinq euros si tarif réduit (enfants, chômeurs…). Pensez à prendre des espèces, parce que tous les exposants n’ont pas de lecteur de carte bancaire, et que les chèques ne sont acceptés qu’à partir de quinze euros.



Pour les autres, n'oubliez pas l’incontournable grande brocante vintage du week-end à Tours. C’est la quatrième édition du Tours Vintage Legend : tout le style des années 20 aux années 1980 sont au programme. Voitures, vespa, vinyles, vêtements rétro... Et même un cours d’initiation au boogie, ou encore aux scènes burlesques.



Au Vinci Centre International de Congrès de Tours. 26 bvd Heurteloup.

Samedi de 14h à 19h

Dimanche de 10h à 19h

Jardin : le Dahlia impérial

dahlia imperialis Crédit : Thierry Denis

Pour celles et ceux qui rêvent de voir un Dahlia impérial couvert de fleurs, direction le Jardin des Plantes à Paris. Un Dahlia dément qui peut faire six mètres de haut. Pour l'information, record inscrit au Guinness Book est de 8m 23. D’où son deuxième nom, Dahlia arborea. Le Dahlia en arbre. Il est recouvert de couronnes de pétales roses.



C'est une fleur sauvage, qui pousse en Amérique centrale, notamment au Guatemala où ses feuilles, géantes et de toute beauté, font le délice du peuple K’ekchi qui les cuisines comme des épinards. C'est aussi une plante dont la floraison est chimiquement bloquée tant que les nuits ne sont pas bien plus longues que les jours. Comme nos Chrysanthèmes qui ne fleurissent qu’en octobre. Ce Dahlia impérial est plus tardif encore : ses fleurs ne s’épanouissent qu’à la mi-novembre.



C’est donc un Dahlia pour climat doux. Si vous habitez au bord de la mer, vous aurez des fleurs jusqu’à la fin janvier. Pour en acheter, courrez à la maison du bananier, à Couëron, dans la Loire-Atlantique, près de Nantes. Un plant coûte 14,80 €.



La Maison du Bananier

RD 17 La Fraiche Pasquier (suite rue de Bretagne)

44220 Couëron 02 40 86 55 80

www.lamaisondubananier.com