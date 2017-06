Le vinaigre est-il un désherbant naturel et sans danger ?

publié le 17/06/2017 à 11:30

Le musée Provençal du Costume et du Bijou de Grasse célèbre ses 20 ans. Ce musée a été créé par Hélène Costa. Son arrière-grand-mère était couturière en blanc. Adélaïde préparait les trousseaux : linge de maison et dessous. D’où peut- être la passion d’Hélène pour les vêtements qu’elle a collectionné toute sa vie, au point de les réunir dans ce musée. Hélène Costa, c’est aussi la marque Fragonard.





Une parfumerie depuis 1926 qui propose aujourd’hui en plus des parfums, des vêtements et toute une gamme déco pour la maison. Tous les motifs de cette nouvelle collection sont issus du musée. On est dans l’authentique, pas dans le folklorique.. Comme une nappe, inspirée des Indiennes, les cotons, arrivés d’Inde au 17e siècle, des cotons unis blanc ou beige sur lesquels on venait apposer un motif avec un tampon en bois.

Une assiette Bastide au Musée Fragonard Crédit : Fragonard

Autre source d’inspiration, les tableaux d’Antoine Raspal, un Arlésien, fils de couturière, il a peint merveilleusement bien les tissus et les étoffes de son époque avec une explosion de couleur. Son tableau le plus célèbre s’appelle Atelier de couture, vous pouvez le voir à Grasse dans le musée Jean Honoré Fragonard.



Pour voir les costumes : le musée Provençal du Costume et du Bijou

2 rue Jean Ossola 06130 Grasse.

Tél : 04 93 36 91 42



Pour voir le tableau : le musée Jean Honoré Fragonard

14 rue Jean Ossola 06 130 Grasse.

Tél : 04 93 36 02 07

Brocante : chiner un vélo vintage à Saumur

L’idée de ce festival à Saumur est de revivre pendant 2 jours, l’ambiance d’autrefois pour fêter le vélo de nos grands-parents. Donc, vous pouvez, et même vous devez, venir habillés, d’un costume ancien, style rétro. On est donc dans le style de la première moitié du XXe siècle. Avec une dominante des années 1930 à 1960. Tout le monde joue le jeu et vient déguisé. Vous pouvez sur la brocante, installée dans le centre historique de Saumur, chiner comme sur n’importe quelle brocante, des objets, des meubles anciens, mais aussi tous les accessoires de mode qui vous manqueraient pour ce grand jour.



Ensuite, évidemment, il y a une bourse du vélo vintage, dans laquelle vous pourrez trouver le vélo ancien de vos rêves, mais aussi les pièces de rechange. Toujours plus: cinq randonnées vélo sont organisées, le long du Val de Loire, et c’est franchement amusant : vélos vintages, tandems, avec des cyclistes déguisés, il y a un déjeuner champêtre prévu. Attention, le dress code du vélo aussi est précis, il doit avoir été fabriqué avant 1987. Mais vous pouvez en louer un si vous n’avez pas votre propre monture.

Cuisine : savourez des fregola

Les fregola sont de petites billes de pâte, au blé dur, qui nous viennent de Sardaigne : elles ont cette particularité d’être un peu grillées au four en fin de séchage, ce qui leur donne une jolie couleur beige dorée, et un petit goût carrément délicieux. Elles se trouvent dans les bonnes épiceries fines italiennes, et ça mérite vraiment un petit effort pour aller les chercher. Il faut évidemment commencer par cuire votre fregola en lui ajoutant une minute de cuisson. Ensuite, vous les égouttez et vous les laissez tiédir dans votre saladier, en les remuant bien et en les noyant gentiment dans de l’huile d’olive pour éviter qu’elles ne collent.



Puis, en 10 minutes, vous taillez les tomates en lichettes, vous hachez les câpres, vous ciselez l’oignon finement et les tiges pareil, en biseaux, vous déchirez à la main quelques belles feuilles de votre basilic et vous passez tout ça dans le saladier. Vous arrosez de quelques giclées de balsamique, pas trop, vous mélangez soigneusement, vous laissez reposer le temps de l’apéro, et à la fin, la fleur de sel qui va bien, avec son petit croquant.



L’an dernier ce ne sont pas moins de 30.000 visiteurs, qui sont venus. Et tout ça se termine avec une soirée guinguette, un grand bal swing, et vraiment tout le monde vient pour s’amuser. Si vous n’êtes pas sûrs de vos pas de danse, il y a des cours d’initiation dans la journée : pour devenir un pro du charleston, du french cancan et de toute autre danse rétro.

Jardin : le vinaigre est-il un désherbant naturel ?

Les recettes varient, mais en gros mélangez 1 litre de vinaigre, un demi-verre de sel et deux cuillères de savon liquide. Certains ajoutent de l’eau. Le sel et le vinaigre c’est pour ronger les mauvaises herbes. Le savon, c’est pour que vinaigre et sel collent sur les feuilles. C'est efficace à court terme, le vinaigre blanc, c’est de l’acide acétique, une substance chimique agressive.





Le vinaigre et le sel agissent alors par contact sur les feuilles, en perturbant l'intégrité des membranes cellulaires. Pas de doute, toutes feuilles touchées se dessèchent. En revanche, comme vinaigre et sel ne migrent pas dans la plante, seules les feuilles mouillées seront attaquées, pas les autres feuilles, pas les racines.



Sur les plantes annuelles et les très jeunes plantules des plantes vivaces, c’est d’une efficacité redoutable. Votre allée sera nettoyée vite fait.Mais, en revanche, si vous vous attaquez au chiendent, au rumex, au liseron et toutes ces fichus saloperies qui ont des racines puissantes pleines d’énergies, vous allez bien brûler les feuilles à court terme, mais ces plantes repousseront de plus belle. En outre, si l’acide du vinaigre et le sel brûlent les feuilles, il est évident qu’ils ne brûlent pas que ça. Malheur aux petites bêtes utiles qui se promèneraient par là. Le vinaigre, ce n’est pas gentil pour les auxiliaires du jardinier. Les carabes en particulier. Le sel, les petites bêtes du sol n’adorent pas non plus.