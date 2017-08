L'horoscope du 13 août 2017

publié le 13/08/2017 à 08:03

Bélier

Je ne dis pas que vous serez la douceur incarnée aujourd'hui, mais vous tendrez vers plus de gentillesse vis-à-vis de ceux que vous aimez et ils vous le rendront. On respectera vos désirs, vos besoins, tout comme vous respecterez ceux des autres. La réciprocité étant la condition sine qua non pour que tout se passe bien aujourd'hui. Par ailleurs, la rétrogradation de Mercure, qui débute ce dimanche et qui durera jusqu'au 5 septembre, vous incitera à vous poser des questions sur votre travail ou sur votre forme.

Taureau

La Lune entre pour deux jours dans votre signe, elle accentuera fortement votre intuition, votre réceptivité et vous éclairera sur ce que vos proches désirent. Vous êtes le plus souvent très branché sur eux, mais souvent ce sont vos propres désirs qui sont au premier plan, même si vous pensez être totalement dévoué à ceux que vous aimez. Toutefois, si vous vous dévouez autant, ne pensez pas que vous le faites gratuitement, c'est un besoin qui est ainsi satisfait.

Gémeaux

La rétrogradation de Mercure commence et si vous êtes né début juin vous vous poserez des questions auxquelles vous n'aurez pas de réponse dans l'immédiat. En fait, la rétrogradation dure jusqu'au 5 septembre et ces questions peuvent autant concerner votre " job " ou un futur emploi à trouver, qu'un membre de la famille dont vous ne savez pas ce qu'il ou elle veut, ses comportements étant bizarres. Né après le 6 juin, rien ne vous arrête, vous êtes prêt à tout pour faire rire, même à dire des choses un peu méchantes.

Cancer

Un bon dimanche au programme, il sera soit très amical, certains étant bien entourés, soit il vous verra réaliser l'un de vos projets. 2e décan, vous serez tout en rondeur, très en forme côté séduction et cela parce que tout se passera pile comme vous l'avez prévu. Il n'est pas exclu que vous ayez un rendez-vous amoureux, ou que vous rencontriez quelqu'un qui vous tape dans l'oeil, en particulier si vous êtes né après le 6 juillet. Laissez-vous vivre et profitez de l'instant présent.

Lion

Vous serez très exigeant, demanderez trop aux autres et le résultat sera que vous serez forcément mécontent. Personne ne semblera être à la hauteur de vos attentes. Et si vous vous mettiez à la hauteur de vos proches, si vous vous mettiez à leur place un instant pour voir où sont leurs limites ? Mais vous vous dites probablement que les limites sont faites pour être dépassées et que si on ne tente pas de le faire, on est en quelque sorte une mauviette.

Vierge

Un bon dimanche pour la plupart d'entre vous, peut-être parce que vous serez dans un joli petit coin, loin de tout ce qui vous rappelle vos soucis, coeur ou boulot... En fait, c'est selon votre décan. Pour le 2e, il s'agit la plupart du temps d'une relation toxique dont vous ne parvenez pas à vous défaire parce que vous êtes attaché (ou sous emprise), pour le 3e décan c'est la dissonance de Saturne qui vous empêche d'avancer. Mais Jupiter fourbit ses armes...

Balance

Une petite pointe de jalousie peut mettre du piment dans votre relation, mais point trop n'en faut car on sait quel poison cela peut être. Le plus destructeur d'entre tous. Aussi ne laissez pas le doute aller trop loin (en vous) ou les questions de l'autre se faire trop inquisitrices : vous n'avez pas à vous justifier de quoi que ce soit et plus vous vous justifierez, plus vous aurez l'air coupable. Fin du 2e décan (né après le 11 octobre), vous avez une volonté de fer en ce moment, alors profitez-en pour vous imposer.

Scorpion

Il semble que vous serez très agréablement entouré en ce dimanche, sauf que si vous êtes né autour du 8 août, vous aurez un compte à régler avec l'un de vos proches. Probablement l'un de vos parents ou l'un de vos enfants, dont vous estimerez qu'il ou elle vous a manqué de respect. Ou n'a pas assez exprimé son affection à votre goût. Vous auriez voulu qu'il/elle soit plus démonstratif ! Mais, reconnaissez-le, vous n'êtes pas non plus très démonstratif !

Sagittaire

Transitant au zénith de votre ciel, 2e décan, Mercure entame aujourd'hui une rétrogradation. Ayez la sagesse de ne traiter aucune affaire jusqu'au 5 septembre. D'autant plus que vous ne pouvez en aucun cas être sûr de l'honnêteté ou de l'éthique de celui ou celle qui vous fait face. Et cela peut être votre boss, ou quelqu'un à qui vous accordez un certain pouvoir. Mais vous vous apercevez qu'il ou elle en use mal et fait un peu n'importe quoi !

Capricorne

Aucun problème à l'horizon, que des bons moments à prévoir et vous qui êtes très ours d'habitude, vous attirerez plein de monde dans votre sillage, surtout 2e décan. Vénus se trouve face à vous et comme hier vous serez plus démonstratif côté sentiments ou sous le charme de quelqu'un. Mais peut-être aussi que vous serez entouré de personnes (ou d'enfants) pour qui vous avez des sentiments inconditionnels : quoi qu'ils fassent, vous les aimez et ils le savent.

Verseau

On vous casse les bonbons, le moral, on vous met des peaux de bananes ? Vous pouvez réagir, mais laissez plutôt la vie rendre la pareille, elle fera mieux que vous. Elle est beaucoup plus imaginative que vous l'êtes et moins impatiente. Elle prend son temps, mais le retour de bâton que subit l'autre est toujours à la hauteur des mauvaises ondes qu'il ou elle vous a envoyées. N'ayez pas de rancoeur, c'est un poison aussi violent que la jalousie.

Poissons

A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 5 septembre, Mercure rétrograde face à vous et si vous attendez une réponse ou des nouvelles, il va falloir patienter 2e décan, né début mars. Et 1er décan aussi car Mercure sera face à vous du 20 au 31 août (en mode rétrograde, donc). Quelque chose risque de vous travailler à l'arrière-plan et ce sera lié à une attente. Né après le 5 mars, pendant quelques jours Vénus met de la douceur et du romantisme dans votre vie.