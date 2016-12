EN IMAGES - À l'approche du réveillon de Noël, c'est le dernier moment pour finaliser son menu pour les fêtes. Mais, au fait, quels sont les grands classiques des tablées de fin d'année ?

Le chapon fourré au foie gras... Un délice ! Crédits : iStock | Date : voir la galerie

par Capucine Trollion , Sabrina Alili publié le 23/12/2016 à 14:03

Les marrons chauds, la dinde, les terrines... Vous avez déjà l'eau à la bouche ? Encore un peu de patience... Les fêtes de fin d'année sont bientôt là. Et avec ces deux jours de Noël, des tables bien garnies, pour le plaisir de toute la famille. Pour éviter le stress des dernières commandes, ou la panique des choix, la rédaction vous a sélectionné les grands classiques à cuisiner. De la dinde aux marrons, du chapon, du foie gras et des huîtres, (re)découvrez les plats qui régalent.



On commence avec les entrées. Les grandes stars de l'année ce sont bien évidemment les fruits de mer et le foie gras. Selon Christian Constant, interrogé par Bernard Lehut sur RTL, il faut privilégier "le foie gras de canard. C'est rustique et c'est bon". Et si vous voulez émoustiller les papilles, le chef suggère de le marier avec du pain d'épices. Du côté des fruits de mer, huîtres, bulots et compagnie ont la côte avec du pain de seigle et/ou sauce aux échalotes. Pour les budgets conséquents, des homards et des langoustines peuvent être ajoutés.

La dinde et le chapon : les rois du plat

À Noël, on consomme souvent de la volaille. Pour un repas "tradi", la dinde est aux marrons ou aux petits légumes. Le chapon de son côté peut-être fourré au foie gras ou aux truffes. Des viandes blanches, qui nécessitent un bon jus pour attendrir les morceaux et donner aux convives l'envie de saucer le plat à tout-va.

Si vous êtes plutôt viande rouge, les tournedos Rossini peuvent être par exemple une bonne alternative. Pour rappel, il s'agit de placer un morceau de foie gras sur la viande quand elle cuit, pour qu'il fonde. A déguster chaud ! Mais, il y a aussi le rôti en croûte. La viande cuit dans une pâte feuilletée ou une brioche.



Enfin pour le poisson, la lotte et le saumon sont aussi présents dans les menus traditionnels. Avec des sauces parfumées et accompagnées de riz sauvage et des légumes.

La bûche de Noël : le dessert incontournable

C'est sans aucun doute le dessert le plus emblématique de Noël. La bûche glacée, chocolatée, fruitée, à tout ce que vous voulez. Mais, vous pouvez très bien agrémenter ce dessert classique avec des décorations de Noël en pâte d'amandes. Vous pouvez aussi servir des biscuits de Noël au gingembre, chocolat ou sucre roux, en forme de sapins, pères Noëls ... Pour une touche gourmandise, il est aussi possible de cuisiner des truffes au chocolat avec une salade de fruits frais.