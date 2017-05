Comment bien choisir les couleurs de sa maison

publié le 13/05/2017 à 10:27

Maison : leçon de couleurs avec Little green

La marque Little green propose des conseils couleurs à domicile Crédits : Little greene | Date : 12/05/2017

Little greene, ce sont des peintures fabriquées en Grande-Bretagne, avec une haute teneur en pigment. Ce qui donne aux teintes une vraie intensité, une réelle profondeur. Et ce qui est intéressant, comme c’est une très vieille maison, c’est que certaines teintes proviennent directement des archives historiques les plus anciennes du Royaume-Uni. On peut les associer avec les toutes dernières couleurs.



Pour Sophie Neveu, conseillère couleur, confie que pour bien choisir sa teinte, il faut se demander comment on vit dans la pièce qu'on souhaite repeindre. Si c’est une pièce qu’on habite plutôt le soir, alors on peut aller vers des couleurs sourdes, pour des ambiances feutrées. Sinon on fait en sorte de garder la lumière naturelle. La couleur forte dans un salon, ce sera derrière un canapé, parce que la couleur soutenue créera une atmosphère plus enveloppante, rendant l’endroit plus chaleureux.

Little greene propose un conseil couleur à domicile pour 200 euros les deux heures avec compte-rendu précis tenant compte de votre façon de vivre, de votre mobilier et de la manière dont la pièce est éclairée. La couleur peut vraiment changer toute l’ambiance d’une pièce. C’est un bon investissement !

Brocante : le festival du Quartier du livre et la Brocante de Bastille

On vous invite à plonger dans le tout nouveau Répertoire des miniatures de parfum, qui vient de sortir. Le design des flacons est souvent magnifique. Tous les amateurs et les collectionneurs connaissent cet ouvrage qui paraît tous les ans et ne recense pas loin de 200 fragrances. À côté des descriptifs très précis, on trouve pour chacun une estimation de la côte de chaque parfum sur le marché européen. Cela permet de se repérer dans les brocantes. C’est édité aux éditions Afron et ça vaut 24 euros.



N’hésitez pas à aller faire un tour au Salon antiquités brocante qui se déroule jusqu’à demain 19 heures place de la Bastille à Paris. C’est très grand, Il y a 350 exposants professionnels le long du bassin de l’Arsenal. On trouve de tout, du linge de maison, aux meubles d’époque, en passant par les tableaux, la mode vintage, les bijoux rococo, les luminaires des années 60, l’argenterie et toutes sortes d’objets utiles ou décoratifs. Bref, il y a beaucoup de choses souvent superbes mais proposées à des prix vraiment trop élevés. L’esprit antiquaire prime sur l’esprit brocante, malgré la diversité des objets.



Il y a, toujours à Paris, le Festival Quartier du livre qui commence mercredi prochain, le 17 mai, dans le 5e arrondissement. Durant une semaine c’est toute une série de manifestations parrainées par Delphine De Vigan qui va animer le quartier autour du livre. Et pour ceux qui chinent, il y aura même des balades en bus ancien dans le quartier ! Et puis Quai de Montebello et Quai de la Tournelle aura lieu la première nuit des bouquinistes. Pour avoir le programme précis jour par jour de toutes ces manifestations, allez consulter le site Quartier du livre.

Cuisine : une salade de courgettes

Il faut que vos courgettes soient fermes et raides comme la justice ! Jamais de courgettes molles, on est bien d’accord parce qu’on va les tailler en bandes, dans la longueur, à la mandoline, pour en faire de fines lamelles, entre 2 et 3 millimètres maximum d’épaisseur. Vous les salez légèrement au sel fin, vous leur ajoutez une gousse d’ail hachée grossièrement, vous les arrosez généreusement de jus de citron frais et d’huile d’olive, puis vous mettez votre saladier au frais, pour au moins deux heures, et c’est là qu’elles vont commencer à s’attendrir tout en gardant un peu de leur croquant.



Pendant ce temps, vous préparez le reste des ingrédients pour terminer cette petite salade quasi estivale. Vous faites torréfier quelques pignons de pin, vous déchirez à la main quelques feuilles de basilic, vous rectifiez en fleur de sel et en poivre du moulin. Puis deux options pour finir, ou trois même, en fonction de ce que vous trouverez au marché : soit quelques petites quenelles de ricotta, soit quelques brisures d’une bonne fêta, si vous arrivez à en trouver, ce qui n’est jamais vraiment facile, soit tout simplement quelques copeaux de parmesan taillés grossièrement à l’économe.

Jardin : les Journées des plantes de Chantilly du 19 au 21 mai

La rose Delbard à Chantilly Crédit : Thierry Denis

Chantilly c’est ce château étourdissant dans l’Oise, où l’on peut admirer la plus grande collection de tableaux de France après le Louvre. L'exposition se déroulera le long des grands bassins dessinés par Le Nôtre. La crème des pépiniéristes y sera du 19 au 21 mai, avec leurs plantes les plus intrigantes. Les jardiniers passionnés ou simples amateurs y trouveront leur bonheur durant cette exposition.



Cette année sera magique avec un baptême très spécial. Il était une fois une pétillante jeune fille, Marie-Annick, dont le métier était de créer des roses nouvelles pour les pépinières Delbard. Des centaines de roses, dont seules quelques élues feront un jour notre bonheur dans nos jardins. Les plus méritantes. Parmi ces candidates, Marie-Annick avait sa préférée : une rose aux pétales froufroutants, rose et oranger doux. Mais elle était trop raffinée peut-être. Marie-Annick l’adorait mais les commerciaux de Delbard étaient sceptiques. Ce n’est pas poète un commercial.



L’Aga Khan, grand personnage, célèbre dans le monde entier et chef spirituel des Ismaéliens, très impliqué dans les œuvres caritatives et culturelles, soutient à ce titre le Château de Chantilly et donc cette exposition de plantes. Son frère, Prince Anym, est un jardinier passionné. Il a demandé à visiter la pépinière Delbard à Malicorne, dans l’Allier et Marie-Annick lui a présenté sa rose adorée. Prince Anym est tombé sous le charme. Il a donc décidé de la baptiser vendredi prochain à Chantilly.