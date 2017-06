VIDÉO - Le best of des photos de Thomas Pesquet

Thomas Pesquet : le best of de ses photos

publié le 02/06/2017 à 13:33

La Terre sous toutes ses coutures. Le 2 juin, Thomas Pesquet a quitté la station spatiale internationale (ISS) après un séjour de plus de 6 mois à son bord. Durant cette mission, le spationaute français de 39 ans a pu immortaliser des dizaines d'images et de vidéos époustouflantes de notre planète, qu'il a régulièrement partagées sur ses comptes Twitter et Instagram.



Deltas serpentant dans des vallées arides, champs aux allures de mosaïques ou tempêtes féroces : à 400km d'altitude, la Terre se transforme en un perpétuel tableau. Une beauté naturelle ou façonnée par l'homme que Thomas Pesquet a su capturer avec poésie et sens de l'esthétique.

Ce spectacle permanent "l'a changé", a-t-il d'ailleurs confié à l'AFP. "De voir la planète, sa fragilité, de prendre du recul, cela permet d'apprécier cette fragilité-là (...). On n'a pas conscience à quel point l'atmosphère, c'est mince, à quel point on est capable d'abîmer la planète, à quel point il faut la protéger", a-t-il poursuivi.



Clouds, water, sand. A poetic picture of Oman

/

La langue de sable vient coiffer les rochers au poteau pour se jeter dans la mer (Oman) pic.twitter.com/eHrpRdMVB1 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 29 mai 2017

Après 196 jours dans l'espace, le spationaute se dit cependant heureux de retrouver la terre ferme et de retrouver sa famille, ses amis et sa vraie vie. Thomas Pesquet atterrira sur Terre vendredi 2 juin vers 16h08 (20h08 heure locale), au Kazakhstan.