publié le 14/06/2017 à 21:30

C'est une première à Paris ! Le prototype de taxi volant Sea Bubble a survolé la Seine mardi 12 juin. Crée par le navigateur Alain Thébault et le windsurfeur Anders Bringdal, cette "bulle" volante est un projet de transport révolutionnaire. Le véhicule écologique a pour objectif principal de décongestionner les centres urbains dans le monde entier, en commençant par la capitale française.



Les fondateurs de SeaBubbles pensent que le futur de la mobilité doit venir de l'eau. Ces bateaux volants rêvés par Alain Thébault et Anders Bringdal mesureront quatre mètres de long et deux mètres de large et pourront transporter jusqu'à 5 personnes, un pilote et quatre passagers. Les SeaBubbles sont propulsées à l'aide deux moteurs électriques situés dans la coque qui leur permettent de se soulever à 40 centimètres au-dessus de l'eau grâce à des ailes immergées.

La vitesse des bulles volantes est fixée à 18km/h dans l'agglomération parisienne mais elle pourrait atteindre les 55km/h à l'étranger. À terme, le rêve des fondateurs de SeaBubbles est que chaque utilisateur puisse commander sa bulle grâce à une application sur smartphone comme s'il commandait un Uber.

Assemblage en cours des #SeaBubbles numéro 2, 3 et 4 ¿¿¿¿¿¿¿¿¿. La numéro 1 dévoilée le 15 juin à @VivaTech ¿@Paris pic.twitter.com/VUuM6pQ1Gx — SeaBubbles (@SeaBubbles) 5 juin 2017

Actuellement en cours d'assemblage, comme on peut le voir sur une photo postée sur le compte Twitter officiel des SeaBubbles, le premier Bubble de pré-série sera présenté le 15 juin à Paris à l'occasion du salon Viva Tech, dont RTL est partenaire.



Vous pourrez retrouver le reportage de RTL avec une interview d'Alain Thébault, créateur des SeaBubbles, prochainement sur RTL Futur.