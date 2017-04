VIDÉO - 5 trucs et astuces pour votre Galaxy S8

publié le 23/04/2017 à 10:13

Samsung a commencé à livrer jeudi 20 avril les Galaxy S8 et S8+ précommandés par les consommateurs français. Une semaine avant sa sortie en boutique, prévue le 28 avril, les premiers acheteurs peuvent donc découvrir depuis peu la dernière génération de smartphone du constructeur coréen. Ses grandes lignes sont désormais bien connues : un écran allongé quasiment sans bordure affichant un format d'image au ratio panoramique inédit, des touches de navigation virtuelles, un capteur d'empreinte digitale déplacé au dos de l'appareil complété par un scanner d'iris et une reconnaissance faciale et Bixby, la toute nouvelle intelligence artificielle du groupe. Après l'avoir essayé et présenté dans cette vidéo, RTL Futur vous livre quelques astuces et conseils pour optimiser son potentiel et faciliter son utilisation.