L’iPhone 8 pourrait afficher des jeux en 4K grâce à une nouvelle puce graphique

L'iPhone 7 Plus, lors de sa présentation à San Francisco, le 7 septembre 2016

publié le 11/03/2017 à 12:00

Cet automne, l’innovation pourrait bien se nicher à tous les niveaux de l’iPhone 8, ou Special Edition, selon la terminologie adoptée par la marque à la pomme. Non content de peut-être embarquer un écran bord à bord, un double capteur photo, une charge sans fil rapide et un nouveau système de verrouillage biométrique, le prochain iPhone pourrait aussi être en mesure d’afficher des jeux en 4K, sans même être équipé d’un écran 4K. Une performance autorisée par la dernière génération de processeur graphique annoncée par le fournisseur officiel des puces d’Apple.



Comme le rapporte 01Net ce vendredi 10 mars, Imagination Technologies, la société qui fabrique la partie graphique des processeurs AX utilisés par Apple pour ses iPhone, vient de dévoiler la toute dernière itération de ses produits qui devraient logiquement être implémentés dans les prochains smartphones et tablettes d’Apple.

Intitulé Furian PowerVR, ce processeur graphique promet un bond en avant de 35% en matière de puissance graphique (entre 70 et 80% pour les jeux) et d’autonomie. Alors que la dernière génération était limitée à un affichage Full HD 1080p à 60 images par seconde, la nouvelle pourra supporter des flux en 4K à 120 images par seconde et assurer l’affichage de contenus dans ce format dans les jeux.



Sa puissance de calcul pourrait aussi permettre à Apple de développer des fonctionnalités basées sur la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, une technologie très appréciée de son PDG Tim Cook. Reste à voir si les puces seront livrées à temps pour être intégrées à bord des iPhone dévoilés en septembre.