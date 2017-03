Working Samsung Galaxy S8 Leak - First Hands On Look

publié le 01/03/2017 à 18:25

Pendant que Samsung traverse une passe difficile après l'accident industriel des Galaxy Note 7 aux batteries explosives et les déboires judiciaires de son héritier englué dans un scandale de corruption, son prochain smartphone porte-drapeau semble se dévoiler en avance. Le Galaxy S8, absent des présentoirs du Mobile World Congress de Barcelone, apparaît dans des images "clandestines" qui ont fuité sur Internet.



Ces enregistrements semblent confirmer les rumeurs circulant sur les caractéristiques techniques. À en croire ces vidéos, le Galaxy S8 mise une fois de plus sur une dalle légèrement incurvée sur les côtés et sur un grand écran le recouvrant intégralement. Deux gabarits différents semblent exister : sans doute 5,8 et 6,2 pouces, selon VentureBeat. À titre de comparaison, le S7 est disponible en 5,1 et 5,5 pouces. Les images, de basse qualité, montrent également la disparition du bouton physique Home, au bas de l'appareil. Il devrait vraisemblablement être directement intégré virtuellement sur l'image affichée par l'interface Android, qui semble embarquer un mode facilitant le multitâche, d'après une hypothèse de 9to5Google. Et comme prévu, le lecteur d'empreinte digitale se trouve désormais au dos de l'appareil, à la droite de l'appareil photo.

Au lendemain de la publication de ces vidéos, le journaliste spécialisé Evan Blass de VentureBeat, bien renseigné sur ce dossier, a publié sur son compte Twitter une image de ce qui sera vraisemblablement la façade avant du terminal. Un tweet qui confirme les éléments vus dans les précédents tweets et qui donne une idée plus précise du design de l'appareil.

I think this is what you've been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R — Evan Blass (@evleaks) 1 mars 2017

Le Galaxy S8 doit être dévoilé le 29 mars prochain par la firme sud-coréenne. Il devrait être mis en vente dans le monde entier à partir du 21 avril pour un prix allant de 799 euros à 899 euros.