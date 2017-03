publié le 01/03/2017 à 06:38

Pour capter l’attention des journalistes au Mobile World Congress de Barcelone cette année, il fallait jouer sur la fibre nostalgique, ici le Nokia 3310, dévoiler des vitrines de technologies de pointe, là le Xperia XZ Premium de Sony, ou miser sur un storytelling efficace, option choisie par LG avec son G6 à l'écran de 5,7 pouces logé dans un format 5,2 pouces.



Le français Alcatel a préféré pour sa part en faire voir de toutes les couleurs aux observateurs. Au sens propre du terme. Le constructeur exploité par TCL a présenté à Barcelone l’A5 LED, un smartphone à moins de 200 euros taillé pour les jeunes. Équipé d’un écran HD de 5,2 pouces, ce mobile embarque sur son dos une surface amovible composée de 34 diodes électro-luminescentes qui réagissent au rythme de la musique.

Le Alcatel A5 LED embarque 34 diodes au dos pour se réveiller en douceur, éclairer au rythme de la musique et annoncer les notifications pic.twitter.com/HSASTjve2A — RTL Futur (@rtl_futur) February 28, 2017

Un éclairage ludique et pratique

Cet éclairage multicolore peut aussi servir à annoncer les notifications des réseaux sociaux et réveiller en douceur leur propriétaire en projetant des couleurs à l’intensité progressive à l’heure choisie. Des applications permettent également de créer ses propres jeux d’éclairage et de les associer à des thèmes de l’interface.

Sur le plan des caractéristiques, l’A5 LED est un mobile 4G propulsé par une puce octocoeur cadencée à 1,5 GHz ,couplée à 2 Go de mémoire vive, et renferme une mémoire interne de 16 Go extensible. Il embarque aussi deux capteurs photo de 8 et 5 mégapixels équipés d’un flash et une batterie de 2800 mAh. L’Alcatel A5 LED sera disponible en France au mois de mai à 199 euros.