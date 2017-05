publié le 04/05/2017 à 17:42

Ariane 5 reprend du service ce jeudi 4 mai. Retardé de 45 jours par le conflit social qui a secoué la Guyane ces dernières semaines, le lancement de la fusée européenne "10 tonnes" va permettre de placer en orbite deux satellites de télécommunications construits par Thales Alenia Space dans le cadre de la mission VA236. Le décollage d'Ariane 5 est prévu dans une fenêtre de tir comprise entre 22h31 à 1h19, heure de Paris. Le lancement est à suivre en direct sur un flux vidéo diffusé par le centre national d'études spatiales à partir de 22h10, heure de paris. La durée de la mission, du décollage à la séparation des satellites, sera d'environ 37 minutes.



Le satellite SGDC (Satellite Géostationnaire de Défense et Communications sécurisées), lancé pour le compte de l'opérateur brésilien Telebras S.A., est un satellite à double usage, militaire et civil. Il doit assurer à la fois la mise en place de communications satellitaires sécurisées pour les forces armées et le gouvernement, et fournir des services de communication haut débit dans des territoires isolés du Brésil. L'autre satellite, KOREASAT-7, sera mis en orbite pour le compte de l'opérateur sud-coréen ktsat, le seul prestataire de services satellitaires du pays. KOREASAT-7 vise à fournir un débit amélioré et une couverture étendue sur la Corée, les Philippines, la péninsule indochinoise, l'Inde et l'Indonésie.



Lancements contrariés

Cette mission constitue le quatrième tir de l'année pour la société française de services de lancement. Et le deuxième lancement d'une Ariane 5 en 2017. Elle avait été reportée en raison d'un barrage érigé par des manifestants à Kourou à quelques centaines de mètres du Centre spatial guyanais, dont l'accès a été libéré le 22 avril après plus d'un mois de blocage. Au total, trois lancements ont dû être reportés, pour un surcoût estimé à environ 500.000 euros par jour par le PDG d'Arianespace, Stéphane Israël.

Outre le tir d'Ariane 5 jeudi, la société prévoit de lancer un Soyouz le 18 mai afin de mettre en orbite un satellite pour l'opérateur privé SES. Le 1er juin, le lanceur Ariane 5 mettra en orbite deux satellites au profit des opérateurs ViaSat et EutelSat.