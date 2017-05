publié le 05/05/2017 à 07:23

Ariane 5 a décollé le soir du 4 mai, de Kourou, en Guyane. La fusée était bloquée depuis plusieurs semaines en raison du conflit social. "Cela s'est très bien passé. C'était un lancement pour le gouvernement brésilien, un satellite de télécommunication et pour un opérateur coréen", précise Stéphane Israël, président exécutif d'Arianespace, en ligne depuis Kourou.



Le conflit social qui paralysait la Guyane a pris fin le 21 avril, un accord ayant été signé à Cayenne entre les acteurs du mouvement social et l'État français. Le lancement a ainsi été prévu le 4 mai "Naturellement, c'est important. Quand une fusée est immobilisée au sol, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nos clients. Maintenant, c'est derrière nous et nous pouvions aller de l'avant", assure le président exécutif d'Arianespace.

> Décollage d'Ariane 5 le 4 mai 2017 Durée : 05:05 |

Le conflit social a coûté jusqu'à 500 000 euros par jour à Arianespace et à ses partenaires sur la base, estime Stéphane Israël. "Ce qui est important, c'est de réaliser les 12 lancements prévus cette année, ce qui limitera d'autres surcoûts", ajoute-t-il.