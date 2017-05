Sur Jupiter, des cyclones gros comme la Terre photographiés par Juno

publié le 12/05/2017 à 15:17

Face à l'immensité de l'univers, on peut se sentir bien petit. Une impression que les derniers clichés rapportés par la Nasa ne risquent pas d'atténuer : Juno, la sonde spatiale qui tourne autour de Jupiter depuis plus de 300 jours, a permis d'immortaliser d'impressionnantes images de la plus grosse planète du système solaire... et des phénomènes qui se déroulent à sa surface.



Les découvertes faites grâce à cette sonde ont été discutées à Vienne, en Autriche, lors de la réunion annuelle de l'Union européenne des géosciences entre le 23 et le 28 avril, comme le rapporte New Scientist. Ammoniac omniprésent autour de son équateur, un champ magnétique très puissant, un noyau probablement peu dur... et des cyclones gigantesques, que l'on peut apercevoir sur un cliché pris par la Juno Cam, retravaillé par le scientifique Gabriel Fiset et publié sur le site de la Nasa le 6 mai.

Glenn Orton, d'un laboratoire de Pasadena en Californie, a commenté la taille de ces cyclones, les jugeant "de la taille de la Terre, ou peut-être d'une moitié de Terre", pour New Scientist. "Ils sont probablement composés d'ammoniac condensé." Une suggestion qui reflète les nombreux mystères qui entourent Jupiter.