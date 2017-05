et Loïc Farge

publié le 09/05/2017 à 07:02

Vous êtes un peu parano, voire carrément complotistes ? Vous faites partie des gens qui pensent que l'impérialisme maléfique de l'Amérique cherche à étendre sa puissance jusque dans l'espace ? Vous êtes convaincus qu'on nous cache tout, qu'on ne nous dit rien ? Si tous ces fantasmes vous empêchent de dormir, vous allez avoir de quoi alimenter vos élucubrations. Dimanche 7 mai, l'X-37B s'est posée sur la base de Cap Canaveral, en Floride. C'est une mini-navette de 9 mètres de long, avec des ailes de 4,50 mètres de large. Elle ressemble à un petit avion boursouflé, conçue par Boeing pour l'US Air Force. Cela faisait deux ans qu'elle était dans l'espace.



On n'en sait pas beaucoup plus, car l'opération est classée "secret défense". Nous vous avons dit à peu près tout ce qui nous est dit officiellement. L'US Air Force parle très vaguement d'une "mission pour tester des appareils réutilisables dans l'espace". Tout cela est très flou. Pourtant c'est la quatrième mission de ce type depuis 2010, sans qu'on sache exactement ce que fait ainsi l'Armée de l'air américaine dans l'espace, pourquoi elle place pendant 700 jours sa navette sur orbite, sans personne à bord, sans dévoiler ses intentions. Pour que ce soit clair, il ne s'agit pas d'une mission de la Nasa, à visée scientifique, mais bien d’une mission militaire de l'US Air Force.

C'est ce qui alimente beaucoup de spéculations de toutes sortes. Est-ce qu'il ne s'agirait pas, par exemple, d'un test pour lancer des bombes ou des missiles depuis l’espace ? Comme si la prochaine guerre mondiale avait lieu dans la stratosphère ? Comme s'il s’agissait de la préparation à une éventuelle "guerre des étoiles" ? Alors tout cela, c'est séduisant pour les scénaristes de Hollywood, mais le Pentagone dément totalement. A priori il ne s'agit pas non plus d'une mission pour explorer la vie extraterrestre, parce qu'aussi près de la Terre, Thomas Pesquet aurait vu lui-même les petits hommes verts et nous en aurait déjà parlé.