publié le 07/02/2017 à 20:32

Promis juré, Twitter place 2017 sous le signe de la lutte contre le harcèlement. Régulièrement brocardé pour son incapacité à endiguer les discours de haine et les agressions ciblées contre ses utilisateurs, le réseau social a annoncé le déploiement à partir de mardi 7 février de trois fonctionnalités visant à faire de Twitter un endroit plus sûr.



"Sur les bases du travail engagé en novembre dernier, nous continuons de travailler afin de donner aux personnes plus de contrôle sur ce qu’ils voient sur Twitter. La semaine dernière, nous avons présenté une amélioration du signalement des tweets abusifs donnant davantage de possibilités de signalements aux personnes souffrant de harcèlement ciblé", explique le réseau social dans un post de blog.

L'IA à la rescousse pour repérer les comptes et contenus abusifs

Twitter complète ce dispositif par trois mesures concrètes. La première doit permettre de stopper la création de nouveau comptes abusifs. Ces derniers sont généralement le fruit d'utilisateurs déjà bannis du réseau social qui changent d'adresse IP et d'adresse mail pour réinvestir la plateforme. Twitter va utiliser un programme d'apprentissage automatique qui analysera en détail les comptes bannis de Twitter afin d'identifier ces utilisateurs a posteriori et supprimer leur compte plus rapidement.

Des recherches plus sûres

Twitter entend également sécuriser les résultats de recherche en dissimulant automatiquement les tweets jugés abusifs par un programme d'apprentissage automatique. Ils seront toujours accessibles mais il faudra cliquer pour les afficher. Cela devrait permettre de masquer les photos pornographiques ou violentes. Il s'agit d'une option par défaut que les utilisateurs pourront désactiver dans les paramètres de leur compte.

Les tweets les moins pertinents au second plan

Dans la même perspective, Twitter classera les tweets en fonction de leur intérêt. Seront relégués au second plan "les tweets potentiellement abusifs ou de moindre qualité pour que les conversations les plus pertinentes soient mises en avant", écrit le réseau social. Twitter continuera d'appliquer une modération a posteriori en parallèle de ces nouveaux outils. Une équipe de modérateurs analyse les contenus signalés par les internautes et les autorités.