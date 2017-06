La voiture sans permis attire toujours plus de jeunes

publié le 20/06/2017 à 06:55

Avec cette étude réalisée par Assurance-vsp.com, ce sont pas mal de clichés qui se fissurent. D'abord, les voitures sans permis ne se sont jamais aussi bien vendues : 11.500 voitures neuves, l'an dernier. Au total 25.000 avec les occasions. Contrairement aux idées reçues, ce marché ne concerne pas que les personnes âgées. C'était vrai il y a dix ans. Mais aujourd'hui, ce sont les jeunes qui se précipitent sur les voitures sans permis. Désormais, 13% des propriétaires ont moins de 25 ans.



Ces véhicules sont le plus souvent achetés par leurs parents, qui ne souhaitent pas voir leurs enfants rouler à scooter. Autre raison, le prix du permis. Trop cher pour 80% des utilisateurs, qui ne l'ont jamais passé. Dix pour cent n'ont jamais réussi l'examen, et 10% des conducteurs se sont vus retirer tous leurs points. Ce type de véhicule est majoritairement utilisé à la campagne, ou dans zones où il y peu de transports en commun.

Ces voiturettes se paient en moyenne 12.000-15.000 euros. Un prix élevé qui dissuade près de trois personnes sur quatre. Autre bémol, la sécurité. Les crash-test épinglent régulièrement ces engins. Même si les fabricants expliquent qu'on ne peut les comparer, sur ce point, à de vraies voitures.



En revanche, question look, elles s'en rapprochent de plus en plus. À tel point que le design arrive parmi les premiers critères de choix. Aixam, l'un des fabricants, propose même des modèles 100% électriques, qui peuvent bénéficier du bonus. Malgré ces énormes progrès, les utilisateurs font encore l'objet de railleries. Parmi les plus courantes : "Espèce de pot de yaourt !", "Danger public !" et "Voiture d'alcoolique!".