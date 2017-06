Volkswagen : ce qu'il faut retenir de la présentation de la nouvelle Polo

publié le 19/06/2017 à 07:20

La Polo ne compte pas pour des prunes. 14 millions d'exemplaires ont été écoulés depuis son lancement en 1975. Certes, elle vit dans l'ombre de la Golf, mais les automobilistes français la préfèrent, au point d'en faire régulièrement le modèle étranger le plus vendu en France. Discrète, c'est une une star dans les années 90. On la surnommait alors la fourmi dans toutes les pubs.



La fourmi a grandi de huit centimètres. Désormais, elle atteint les 4m05, soit la taille d'une Clio ou d'une Golf 3e génération. Elle a d'ailleurs de plus en plus les allures d'une Golf. Du look jusqu'aux équipements. Son intérieur est plus cossu avec même une planche de bord qui peut se décliner sous 17 coloris différents. Il s'agit d'une montée en gamme pour la Polo qui se traduit aussi par de nombreuses aides à la conduite réservées jusqu'ici aux modèles plus chers.

17 décors différents

Ainsi, on trouve le meilleur de la Golf comme le régulateur de vitesse adaptatif ou l’alerte d’angle mort. Quant au freinage automatique d’urgence, capable de détecter les piétons, il est de série. De la Golf, la Polo adopte encore un capteur de qualité de l'air et un filtre anti-allergènes, le chargement sans fil pour smartphone et le toit ouvrant panoramique. Personnalisable à souhait avec une nouvelle planche de bord qui intègre un affichage digital offrant, elle offre un choix de 17 décors différents.



Qu'en est-il des motorisations ? Volkswagen n'abandonne pas le diesel avec deux offres et six essences. Allant de 65 à 150 chevaux, la marque allemande propose même pour la première fois sur la Polo un modèle carburant au gaz naturel. Elle montre aussi davantage les biscotos que l'ancienne, avec une version sportive de 200 chevaux. Aucun prix n'a été communiqué pour le moment en France. Même si en Allemagne, elle sera vendue à partir de 12.900 euros. Son lancement est prévu en octobre prochain.