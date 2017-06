publié le 06/06/2017 à 19:37

Il se passe tous les jours quelque chose chez Apple. Depuis le mois de mai, la marque à la pomme propose gratuitement des ateliers, tutoriels et rencontres thématiques dans ses Apple Store. Cours de photo, initiation au code, apprentissage de techniques pointues de dessin, concerts en petit comité... Une soixantaine de sessions sont proposées tous les mois dans les 495 magasins Apple à travers le monde. Baptisé "Today at Apple" ("Aujourd'hui chez Apple"), ce programme revêt d'abord une dimension éducative. Il s'adresse autant aux néophytes désireux d'apprendre les bases de leur nouveau produit qu'aux experts soucieux d'enrichir leur bagage avec les conseils de professionnels passionnés.



Ouverts à tous, sur inscription sur le site d'Apple, ces rendez-vous quotidiens permettent au public de se familiariser avec les fonctionnalités des produits du groupe en situation. Des "Photo Walks" permettent par exemple à des petits groupes de sa promener à proximité de l'Apple Store pour tester en conditions réelles de nouvelles techniques de photographie conseillés par un professionnel avisé. Des tutoriels permettent aux novices de prendre en main des applications comme Garage Band, pour apprendre à composer un morceau sur iPad ou MacBook, ou Procreate, pour dessiner et retoucher des photos avec l'Apple Pencil.

Les ateliers sont organisés dans un espace dédié au fond des Apple Store rénovés récemment Crédit : RTL Futur

Lors des "Photo Walks", le public peut par exemple s'essayer à la photographie en rafale en conditions réelles Crédit : RTL Futur

Réinvention de l'expérience client dans les Apple Store

"L'objectif est que chacun puisse découvrir une nouvelle passion ou améliorer ses connaissances dans un domaine précis", explique Jemma Ballantyne, responsable du programme, que RTL Futur a rencontré dans l'Apple Store londonien de Regent Street. "Il s'agit d'une totale réinvention de nos expériences en magasin". Les ateliers durent entre une et deux heures. Ils se déroulent dans une zone spécifique des Apple Store de nouvelle génération ou réaménagés récemment, le Forum, un espace dynamique dominé par un mur vidéo avec écran 5K devant lequel le public est invité à prendre place sur une vingtaine de poufs disposés à la manière d'une salle de classe. L'Apple Store n'est plus seulement un espace de vente mais un lieu d'échange centré sur l'expérience.

La photographe Holy Cato témoigne de son expérience à l'Apple Store londonien de Regent Street Crédit : RTL Futur

Avec Today at Apple, Apple donne à ses clients une raison supplémentaire de se rendre en magasin et se dote d'un moyen de les fidéliser davantage en leur enseignant des techniques pour utiliser de façon optimale ses produits et services. Le programme s'adresse aussi aux professionnels, pour lesquels des ateliers "Créations en studio" permettent de mener à bien des projets personnels aidé par des créatifs et des professionnels des logiciels de bureautique. Today at Apple prévoit aussi des animations pour les enfants à travers des ateliers réservés à l'éducation numérique et aux enseignants qui ont la possibilité de poursuivre à l'Apple Store des projets entamés en classe avec l'aide d'experts et du matériel mis à disposition.



Engagé dans l'accessibilité de ses produits au plus grand nombre, Apple propose aussi des ateliers pour familiariser le public aux fonctionnalités d'assistance pour malvoyants ou malentendants des produits du groupe. Des rencontres avec des influenceurs et des performances artistiques sont également au programme. Les personnes désireuses de participer à ces sessions peuvent s'inscrire gratuitement sur le site d'Apple où les ateliers sont classés par Apple Store et par type de programme.