publié le 18/09/2017 à 14:30

Il y a ce que promettent les opérateurs d'un côté, les faits sur le terrain de l'autre. Bien souvent, les utilisateurs de smartphones sont passablement agacés par les pertes de réseau mobile ou les difficultés à se connecter au réseau Internet 4G, sans savoir d'où vient le problème. Face à cette situation récurrente, l'autorité de régulation des communications (Arcep) a créé une carte interactive évaluant la qualité de la couverture mobile sur l'ensemble du territoire métropolitain.



L'outil, hébergé sur le site monreseaumobile.fr, se veut exhaustif et particulièrement précis. Plusieurs fonctionnalités y sont disponibles. En premier lieu, il affiche la couverture réseau annoncée par les quatre opérateurs (Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free). Trois niveaux sont présentés : en rouge les zones de "très bonne couverture", du rose pour une "bonne couverture" et du rose clair pour une les endroits où il ne sera par exemple pas possible de communiquer ou d'aller sur le web.

Un autre onglet présente la qualité du réseau selon le million de mesures effectuées par le gendarme des télécoms. Que ce soit pour les voix et SMS ou l'Internet mobile 3G et 4G, l'organisme a réalisé des relevés dans plusieurs moyens de transports, avec des terminaux compatibles 4G. Il est possible de savoir si le réseau est de bonne facture sur les autoroutes, dans le métro parisien ou sur les lignes TGV reliant Lyon, par exemple.

Free grésille

Les données montrent que les quatre opérateurs se valent sur la qualité du réseau pour appeler et envoyer des messages. En revanche, les chiffres Internet mettent en évidence un retard conséquent de Free, dernier venu sur le marché. Quand les concurrents atteignent plus de 65% de performance dans tous les trains Intercités et TER, la marque de Xavier Niel n'obtient que 18%.



Il y a également des résultats concernant la qualité du réseau dans les lieux de vie. En zone rurale, Bouygues et SFR affichent le meilleur débit, tandis que Orange s'en sort mieux dans les bassins denses de population. D'une manière générale, Free est une nouvelle fois à la traîne.



Avec cette application, dont les informations brutes sont disponibles librement (open data), l'Arcep entend créer un "choc de transparence" afin que la concurrence entre les opérateurs ne se porte plus seulement sur les prix des forfaits, mais aussi sur les performances des réseaux : "L'objectif : valoriser et encourager les investissements des opérateurs mobiles au service de la connectivité des territoires". L'Outre-mer aura aussi droit à son outil équivalent en 2018.