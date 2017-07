publié le 17/07/2017 à 18:23

La fin des zones blanches à l'horizon 2020 : telle est l'ambition affichée par Emmanuel Macron. Le 17 juillet, le président a annoncé devant la Conférence nationale des territoires réunie au Sénat qu'il souhaitait voir une couverture de l'ensemble du territoire français "en haut et très haut débit fin 2020, "et non plus 2022".



Le chef de l'État demande à ce que le calendrier soit accéléré afin de "renforcer la déconcentration" sur le territoire et lutter contre la fracture numérique, "la première chose qui nourrit les extrêmes". Il a déploré des déploiements "pas assez rapides" et de opérateurs qui "rechignent encore dans les endroits qui sont les moins rentables".

En quelques années, plus de 3.000 communes qui n'étaient pas couvertes par la 2G et la 3G ont été intégrées par les opérateurs téléphoniques français. Mais malgré un calendrier qui fixait au 30 juin 2017 la couverture de l'ensemble du territoire en haut et très haut débit, plusieurs centaines de villages et hameaux ne bénéficient toujours pas de ce service.



Dans certaines de ces "zones blanches" non couvertes, il est même impossible de téléphoner ou d'envoyer un simple SMS. C'est le cas pour environ 500 petites communes françaises, répertoriées dans un arrêté du 5 mai 2017. Cette liste vient compléter celle que le gouvernement avait établie en novembre 2015, et qui recensait 238 communes non couvertes.



Cliquez sur les points rouges pour afficher les bourgs français couverts par aucun opérateur de téléphonie mobile



En deux ans, seuls deux bourgs concernés se sont vu attribuer un accès à la téléphonie mobile (en Alsace et Rhône-Alpes). Parmi les communes en zones blanches, 151 se situent dans le Grand-Est, 89 dans la région Occitanie, 51 en Nouvelle-Aquitaine. 48 de ces communes se trouvent en Auvergne-Rhône-Alpes, et 48 dans les Pays de la Loire.



En Bourgogne-Franche-Comté, 32 bourgs ne captent aucun réseau 21 en Normandie, 8 en Bretagne, 14 en Centre-Val-de-Loire, 14 dans les Hauts-de-France, 14 dans la région PACA. La Corse compte quant à elle 3 communes en zone blanche,et l'Ile-de-France une seule.