publié le 27/08/2017 à 18:06

Les trois principaux opérateurs de téléphonie mobile ont-ils profité des vacances d'été pour augmenter leurs tarifs incognito ? D'après UFC-Que Choisir, Orange, Bouygues et SFR n'ont pas chômé cet été. Et pour cause, le trio a augmenté le prix de ses abonnements chez certains de ses clients. Et parfois de façon conséquente.



Selon l'association de défense des consommateurs, c'est SFR qui prend la tête du podium des opérateurs les plus gourmands d'Hexagone. La majorité des souscripteurs de la société appartenant à Vivendi aurait vu leur facture grossir de 2 à 5 euros par mois. Une flambée des prix due à l'option ajoutée d'office Privilège, mise en place le 22 août et donnant accès à des chaînes de télévision.

Pas très loin derrière, le dauphin Orange n'aurait pas hésité à revoir à la hausse son offre fixe Découverte internet de 3,99 euros, passant donc de 21 à 24,99 euros, à l'instar de son forfait mini, qui passe de 14,99 euros à 16,99 euros (+ 2 euros par mois). Quant à Bouygues, la société a décidé de "facturer en supplément les frais de locations de sa BBox Miami", assure UFC-Que Choisir. Résultat : l'abonné va être débité de trois euros en plus.

L'été, une période propice aux augmentations

Si ce n'est pas la première fois que les opérateurs profitent de la torpeur estivale pour augmenter les tarifs, l'ampleur de la hausse en 2017 est sans précédent. En effet, elle s'applique aux abonnés actuels et non plus aux seuls nouveaux arrivants, comme c'était le cas auparavant.



UFC-Que Choisir prévient les clients concernés par ces augmentations qu'ils disposent d'une période de quatre mois à partir du changement de tarif pour résilier leur abonnement sans frais, comme le prévoit le code de la consommation. À défaut, le silence est considéré comme une acceptation tacite du client.