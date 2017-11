Snapchat va faire peau neuve pour sortir la tête de l'eau

publié le 08/11/2017 à 20:00

Un nouveau design de l'application Snapchat devrait voir le jour dans les prochains mois. Mardi 7 novembre, à l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, Evan Spiegel, CEO de la société Snap Inc. a déclaré que les équipes procèdent "à une refonte de notre application pour la rendre plus facile à utiliser."



L'action de la plateforme, cotée en bourse depuis neuf mois, vient de connaître une chute de 17% après un mois d'août noir. Les mauvais chiffres annoncés ont déçu les investisseurs de Wall Street. Snap a réalisé un chiffre d'affaires de 208 millions de dollars au troisième trimestre, soit une progression de 62% par rapport à l'année 2016. Cependant, le chiffre marque un ralentissement de la croissance à un rythme trop élevé.

Les Stories plus populaires sur Instagram

La principale difficulté réside dans la hausse des dépenses de la société. En un an, elles ont bondi de 260 millions de dollars à 670 millions. Ce qui fait que la perte nette de la société a plus que triplé, atteignant 443 millions de dollars au troisième trimestre. L'échec des lunettes connectées Spectacles illustre ces difficultés. Le premier appareil électronique vendu par Snap Inc. n'a pas eu le succès escompté et près de 10% des pertes trimestrielles sont imputables aux 300.000 paires de lunettes toujours invendues.



Autre inquiétude, la difficulté à attirer de nouveaux utilisateurs. Snapchat doit faire face à Facebook, qui a su développer le système des "stories", partage de photos et vidéos qui disparaît au bout de 24 heures. Sur Instagram, détenu par Facebook, 300 millions d'utilisateurs l'utilisent, alors qu'ils ne sont que 178 millions sur l'application au fantôme, à l'origine du concept.

Une nouvelle version avec plus de contenu

"Nous sommes prêts à prendre des risques, car nous pensons que cela sera bénéfique sur le long terme", a assuré Evan Spiegel. Dans le cadre de cette refonte prévue dans les prochains mois, les équipes de Snapchat travaillent sur un algorithme informatique qui permettrait de "découvrir plus facilement la vaste quantité de contenus". Les stories devraient aussi être plus adaptées à chaque usager.



La carte de Snapchat, permettant de géolocaliser les utilisateurs auxquels on est abonnés et visualiser des contenus d'événements à proximité, devrait être également revue et occuper une place plus importante. Enfin, l'application devrait mettre plus d'effort dans le développement de la version pour Andoid, plusieurs fois critiquée comparé à la version plus avancée IOS pour iPhone.