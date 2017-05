Facebook va diffuser ses propres séries télévisées

publié le 09/05/2017 à 20:35

L'étiquette de société technologique simple hébergeuse de contenus revendiquée par Facebook ne va plus résister très longtemps à l'épreuve des faits. Après avoir massivement investi dans la vidéo en direct, le premier réseau social de la planète s'apprête à passer à l'offensive dans la production de séries et émissions télévisées originales en lançant une plateforme Facebook TV. Facebook deviendrait ainsi un véritable groupe médiatique concurrent de networks américains comme Netflix ou Amazon Prime Video. Selon Business Insider, l'entreprise de Mark Zuckerberg doit lever un coin de voile sur ce nouveau chantier le 17 juin, à l'occasion du Festival international de la créativité de Cannes, l'un des plus grands raouts publicitaires mondial. Citant plusieurs sources proches du dossier, Business Insider affirme que 24 shows sont déjà en production en prévision de cette échéance, sous la tutelle de Ricky Van Veen, cofondateur du site humoristique College Humor, recruté par Facebook cette année.

Séries conventionnelles et formats courts taillés pour le mobile

Facebook TV devrait proposer à la fois des séries télévisuelles traditionnelles à gros budget, à la manière de House of Cards, et des formats courts, de cinq à dix minutes, mis à jour quotidiennement et calibrés pour un visionnage sur un écran de smartphone, dans la lignée des séries Blackpills. Plusieurs stars hollyoodiennes - dont les noms n'ont pas été dévoilés - seraient de la partie pour donner de la crédibilité au projet. Parmi les shows en production, Business Insider évoque une émission de dating en réalité virtuelle développée par Condé Nast. Facebook serait aussi en discussion avec la Ligue de baseball américaine pour diffuser des rencontres de Major League et des retransmissions d'eSport seraient dans les tuyaux.

Facebook TV ouvre un nouveau chapitre de la stratégie "video first" visant à faire du réseau social un concurrent de YouTube. De l'introduction de la lecture automatique des vidéos dans le fil d'actualité des utilisateurs à la démocratisation de la vidéo en direct en passant par le lancement d'un outil pour visionner les vidéos du réseau social sur un écran de télévision, Facebook a énormément investi dans la vidéo en trois ans pour concurrencer YouTube et capter une part plus importante du marché très lucratif de la publicité vidéo en ligne qui devrait atteindre près de 17 milliards de dollars en 2020, selon les estimations du cabinet eMarketer. Ces initiatives lui ont aussi permis de retenir davantage ses utilisateurs et de rajeunir son audience.

Un concurrent redoutable pour Netflix

Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs à travers la planète, Facebook dispose d'une force de frappe sans équivalent pour concurrencer rapidement Netflix et Amazon Prime et attirer les annonceurs. Netflix revendiquait fin mars 98,75 millions d'utilisateurs, dont 50,85 millions aux États-Unis. À l'inverse du service fondé par Reed Hastings, Facebook devrait capitaliser sur la publicité pour financer les séries et émission de sa plateforme. Le réseau social expérimente depuis quelques temps des spots publicitaires diffusés au milieu des contenus vidéo live et enregistrés de ses utilisateurs. Facebook n'a pas souhaité commenter ces informations et n'a fourni aucune indication sur le coût et la forme de son futur service.