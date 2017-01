La Cnil met en garde les internautes contre la recrudescences des statuts Facebook censés protéger les données personnelles des utilisateurs du réseau social.

17/01/2017

Les statuts Facebook censés protéger contre l’exploitation des données personnelles ou le passage du réseau social à un modèle payant resurgissent régulièrement dans les fils d’actualité des utilisateurs de la plateforme. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) met en garde les internautes contre la recrudescence de ce type de message.



"Chaque année il revient ! Et chaque année, nous rappelons que ce type de message n’a aucune valeur juridique et ne garantit en rien la protection de vos données, de vos créations, de vos photos publiées sur Facebook. Il ne sert donc à rien de le partager sur votre mur", a écrit la Cnil sur sa page Facebook, lundi 16 janvier. Ces messages sont des "hoax". Ils profitent du flou émanant des changements réguliers de conditions d'utilisation de la plateforme et invoquent des références officielles pour se donner du crédit afin d'encourager les utilisateurs à les relayer.



Les statuts déniant le droit à Facebook d’utiliser les données personnelles de ses utilisateurs sans leur consentement n’ont aucune valeur juridique. En s’inscrivant à Facebook, les internautes acceptent les conditions d’utilisation qui comprennent notamment la collecte, l’analyse et l’exploitation des données personnelles, dont la monétisation est au coeur du modèle économique du réseau social.



Comme le rappelle la Cnil, à défaut de clôturer son compte Facebook, la meilleure façon de protéger ses données est de "bien lire les conditions générales d’utilisation d’un réseau social avant de l’utiliser, de régulièrement vérifier les paramètres de confidentialité, de ne pas publier d’informations trop personnelles et d’exercer les droits prévus par la loi informatique et liberté".