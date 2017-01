L'application de vidéos en boucles ferme définitivement ses portes ce mardi 17 janvier pour devenir Vine Camera.

Crédit : Esther Vargas / Flickr (CC BY-SA 2.0) L'application Vine

par Benjamin Hue publié le 17/01/2017 à 15:06

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Vine, clap de fin. Trois mois après l'annonce de la fermeture du réseau social de partage de vidéos de six secondes en boucle, Vine s'apprête à se transformer. Le service va devenir Vine Camera, une application permettant toujours de réaliser des vidéos de six secondes tournant en boucle mais totalement délestée de son versant réseau social. Il ne sera plus possible de suivre des utilisateurs ou de commenter des Vine, tout se passera désormais sur Twitter où les vidéos seront désormais hébergées.



Alors que la migration entre les deux services est en passe de devenir effective, ce mardi 17 janvier, Vine encourage ses utilisateurs à sauvegarder leurs vidéos. Il faut pour cela se rendre sur l'application mobile ou le site pour ordinateur et sélectionner "Request your archive" ou "Sauvegarder les vidéos" pour recevoir un mail regroupant toutes les créations au sein d'un fichier zippé. Après le 17 janvier, les anciennes vidéos seront normalement archivées sur le site Vine.co.

Les convertir en GIF sur Giphy

Giphy, populaire temple des GIFs, propose également aux utilisateurs de Vine de sauvegarder leurs boucles sur son populaire site. Le service, baptisé "Giphy Loves Vine" permet de convertir les vidéos en images animées, mais sans le son. Cependant, la plateforme permet tout de même de télécharger la vidéo originale pour la conserver sur son propre ordinateur. En quelques clics, l'utilisateur peut donc avoir son Vine sur son disque dur, et une version en gif sur la toile.



Pour cela, il faut tout d'abord avoir (ou créer) un compte sur Giphy. Puis il suffit d'entrer l'adresse du Vine dans le formulaire puis de cliquer sur "Importer".