À quoi va ressembler le sport en 2030 ?

publié le 03/05/2017 à 10:42

Prenons un exemple concret pour comprendre comment la pratique du sport est déjà en train de se transformer : le Marathon de Paris. Lors de la dernière édition, le 8 avril, il y avait 57.000 participants (un record), tous ou presque ultra-connectés. Tous suivaient leur moyenne, leur temps de passage, leur pouls et leur déperdition calorique sur leur téléphone, sur l'application d'une start-up.



Ce sont donc des start-up, et non plus des fédérations sportives, qui répondent aux besoins des sportifs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : sur les 35 millions de Français qui exercent une activité physique, seuls 15 millions sont licenciés, et ils ont 15 ans en moyenne.



"Les fédérations auront de plus en plus de mal à attirer les adultes", prédit Alain Loret, professeur d'université, qui tente d'anticiper ce que sera demain le paysage du sport. "Les adultes ne seront plus jamais licenciés dans les fédérations sportives, dit-il, car les clubs des fédérations, qui proposent de la discipline, de l'optimisation de la performance, des compétitions, ne répondent plus à leurs besoins".

Le couple sport-télé va divorcer

Alain Loret annonce le déclin des fédérations sportives. Si elles perdent la course contre les applications connectées, si elles ne se réinventent pas, les fédérations olympiques - pas forcément les autres - ont de quoi être inquiètes. Des applications comme Nike+ Running, RunKeeper ou Strava proposent à leur dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde, non seulement d'analyser les données des performances et de comparer à d'autres utilisateurs, mais elles offrent la possibilité à leurs membres de courir ensemble, de créer des clubs et établissent des classements des membres de l’application. Ces applications seront peut-être, dans quelques années, plus puissantes que la Fédération mondiale d’athlétisme.



Quid du sport qui se regarde à la télévision ? Là aussi, notre prévisionniste, Alain Loret, à la tête de SWI (un think-tank sur l'intelligence numérique dans le sport), prévoit un big bang. D'ici 2030, assure-t-il, le couple inséparable sport-télévision va divorcer, et le sport va reformer un couple gagnant avec les géants du Net qui commencent déjà à racheter des droits.

Pour se mettre en bouche, Amazon vient de racheter les droits Internet du football américain. Pour Alain Loret, ce n'est que le début. "Les acteurs qui, aujourd'hui et depuis trente ans, ont construit le paysage de l'économie du sport qui se regarde (Canal+ dans un premier temps, puis des télévisions thématiques) vont disparaître au bénéfice d'autres acteurs qui s'appellent Amazon, Apple, Twitter, YouTube. Ils vont acheter les droits plus chers, non plus pour les diffuser sur la télévision, mais pour les diffuser sur le web", explique-t-il, assurant que "c'est une certitude à échéance 2025".



La bataille des droits sportifs est engagée

2025, c'est demain. D'autres acteurs du sport, que l'on voit monter en puissance, devraient dominer le paysage sportif : la Chine et l'Inde. Demain, le Tour de France a des chances d'appartenir à un géant indien, et les téléspectateurs - ou les webspectateurs - de l'étape de l'Alpe d'Huez seront plus nombreux à Mumbai qu'en France. Demain, les Chinois du Hunan iront voir Arsenal-Chelsea dans un stade avec les hologrammes de joueurs.



La bataille des droits sportifs pourrait dans dix ans se jouer entre Pékin et New Delhi. Une preuve ? Un conglomérat chinois a déjà racheté pour un milliard d'euros la société qui détient notamment les droits du Mondial de football.