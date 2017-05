Facebook ambitionne de connecter tous les Terriens

publié le 03/05/2017 à 08:13

Cette semaine, les grandes sociétés technologiques américaines publient leurs résultats et des chiffres fous. Apple a ainsi annoncé mardi 2 mai qu'elle avait 256 milliards de dollars de trésorerie (230 milliards d'euros), alimentés par ses profits records. Le réseau social Facebook devrait lui aussi annoncer des profits considérables, de près de 4 milliards de dollars sur un trimestre, c'est-à-dire pas loin de la moitié du chiffre d'affaires. Des profits qui viennent de la croissance du nombre de ses utilisateurs. Plus d'un Terrien sur quatre utilise désormais Facebook au moins 50 minutes par jour.



Facebook est gratuit pour l'utilisateur. L'argent provient de la publicité : +50% de croissance annuelle jusqu'ici. Des pubs qui sont vendues aux enchères, et achetées par les 4 millions d'annonceurs du groupe. Alors, bien sûr, le nombre de pubs n'est pas extensible à l'infini. Facebook estime qu'on s'approche de la limite tolérable pour l'utilisateur.

Le groupe travaille donc sur de nouveaux formats. Par exemple, des pubs qui se logeraient au milieu des vidéo regardées par les utilisateurs. Il possède aussi une marge considérable avec la croissance sur les nouveaux marchés. Au niveau mondial, un utilisateur rapporte 4 dollars de pub par an. C'est plus de 15 au Canada. Cela donne une idée de la progression possible. Et tout cela sans compter les nouveaux business.