NASA : un enfant de 9 ans candidat pour devenir "protecteur de la planète"

publié le 07/08/2017 à 15:58

Jack Davis, 9 ans, a envoyé une lettre de candidature manuscrite à l'Agence spatiale américaine pour devenir "officier de protection planétaire". En effet, depuis le 13 juillet, La NASA est à la recherche de son nouveau "protecteur de la planète" qui aura pour tâche de protéger la Terre contre les contaminations d'une vie extraterrestre et vice-versa.



Dans la lettre, envoyée le 3 août et publiée par le compte Twitter de la NASA, le petit garçon écrit :

"Cher NASA,



Mon nom est Jack Davis et je voudrais postuler pour le travail d'officier de protection planétaire. Je n'ai peut-être que neuf ans mais je pense convenir pour ce travail. Une des raisons à cela est que ma sœur dit que je suis un extraterrestre. Aussi, j'ai vu presque tous les films sur l'espace et les extraterrestres que j'ai pu. J'ai aussi regardé la série "Marvel : Les Agents du SHIELD" et j'espère regarder le film" Men in Black". Je suis bon aux jeux vidéo. Je suis jeune donc je peux apprendre beaucoup de choses comme un extraterrestre.



Cordialement,

Jack Davis

Gardien de la Galaxie"

When 4th grader and self-proclaimed “Guardian of the Galaxy”, Jack, wrote to us about applying for a job, we replied https://t.co/932pj3Q50B pic.twitter.com/RhcGdnzGAw — NASA (@NASA) 4 août 2017

La lettre du "gardien de la Galaxie" n'est pas restée sans réponse. L'élève de CM1 a reçu un courrier, signé par James L. Green, le directeur du département des sciences planétaires de la NASA, dans lequel on peut lire :



"Cher Jack,



J'ai entendu dire que tu étais un "Gardien de la Galaxie" et que tu souhaitais devenir officier de protection planétaire à la NASA. C'est génial !



Notre poste d'officier de protection planétaire est vraiment cool et important. Il s'agit de protéger la Terre contre les minuscules microbes que nous ramenons des échantillons de la Lune, des astéroïdes ou de Mars. Il s'agit également de protéger les autres planètes et lunes de nos germes pour explorer le système solaire de manière responsable.



Nous sommes toujours à la recherche de futurs brillants scientifiques et ingénieurs pour nous aider, donc j'espère que tu vas beaucoup étudier et être bon à l'école. Nous espérons te voir, ici à la NASA, un de ces jours!



Cordialement,

James L. Green

Directeur, Département des Sciences Planétaires"



Jack Davis n'a plus qu'à suivre les conseils de la NASA pour postuler, dans quelques années, au poste d'officier de protection planétaire.