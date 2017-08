VIDÉO - La NASA recrute un "officier de protection planétaire"

publié le 03/08/2017 à 21:02

L'agence spatiale américaine a posté une offre d'emploi pour le moins insolite. La NASA est à la recherche de son nouveau "protecteur de la planète" qui aura pour tâche de protéger la Terre contre les contaminations d'une vie extraterrestre et vice-versa.



Selon l'offre disponible du 13 juillet jusqu'au 14 août sur le site JOBSUSA, le poste à plein temps sera rémunéré entre 124.406 (104.917) et 187.000 dollars (157.852 euros) par an. Selon Business Insider, il n'existerait que deux postes de ce type dans le monde. L'un à la NASA qui existe depuis 1967 et le second à l'Agence spatiale européenne. Pour l'instant, c'est Catharine Conley qui travaille comme protectrice de la planète à la NASA depuis 2014. Elle a expliqué au site web d'information américain : "Cette nouvelle offre d'emploi est le résultat du déménagement du poste que je détiens actuellement".

L'officier de protection planétaire a pour objectif d'éviter une contamination accidentelle de la Terre par un microbe extraterrestre. En effet, selon l'accord international (Traité de l'espace) qui a permis la création de ce poste, chaque mission spatiale a moins d'une chance sur 10.000 de contaminer la Terre ou le monde extraterrestre. Le défenseur de la planète est souvent en déplacement car il doit se rendre dans les différents centres spatiaux pour vérifier que les sondes et autres fusées n'est pas transportés de particules extraterrestres. Cependant, Catharine Conley a expliqué qu'une semaine classique dans ce travail consiste surtout à répondre aux e-mails et faire de la recherche.



Pour accéder à ce travail hors du commun, il faut posséder un CV bien fourni : avoir, entre autres, au moins un an d'expérience en tant qu'employé civil de haut niveau pour le gouvernement américain et une "connaissance avancée" de la protection planétaire et de tout ce que cela implique.



Aucun Français n'est éligible à ce poste car il est précisé que les candidats doivent être de nationalité américaine.