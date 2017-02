NASA & TRAPPIST-1: A Treasure Trove of Planets Found

Un nouvel espoir de trouver de la vie extra-terrestre. La Nasa a annoncé mercredi 22 février la découverte de sept planètes rocheuses de la taille de la Terre gravitant autour d'une étoile naine baptisée Trappist-1, située à 39 années lumière de la Terre, hors du système solaire. Trappist-1 est une étoile naine ultra-froide, dont la température à la surface est inférieure à 2.427°C. quand celle du soleil dépasse les 5000°C.



Trois de ces planètes se trouvent dans la zone dite d'habitabilité. Cela signifie qu'elles pourraient abriter des océans d'eau liquide et donc potentiellement de la vie. Elles ont été baptisées conformément à la nomenclature en vigueur chez les astronomes, Trappist-1b, c, d, e, f, g et h.

Présentation des sept exoplanètes de Trappist-1

Une séance AMA (Ask me anything, demandez-moi n'importe quoi, ndlr) à propos des exoplanètes est également prévue sur le réseau social Reddit mercredi, à la suite de cette conférence de presse. Des précisions sont également données dans le journal Nature.