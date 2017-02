Découverte d'exoplanètes : la vie extra-terrestre bientôt découverte ?

et AFP

publié le 23/02/2017 à 09:04

Un nouvel espoir de trouver de la vie extra-terrestre. La Nasa a annoncé mercredi 22 février la découverte de sept planètes rocheuses de la taille de la Terre gravitant autour d'une étoile naine baptisée Trappist-1, située à seulement 39 années lumière de la Terre, dans notre galaxie, dont la température à la surface est inférieure à 2.427°C quand celle du soleil dépasse les 5000°C.



"À présent, nous avons la bonne cible" pour rechercher la présence de vie éventuelle sur des exoplanètes, a déclaré Amaury Triaud, de l'Université de Cambridge, coauteur de l'étude.



Les sept planètes, qui pourraient avoir des températures assez proches de celles de la Terre, tournent autour d'une toute petite étoile peu lumineuse et ultra-froide TRAPPIST-1 située dans notre galaxie, à "seulement" 40 années-lumière de nous.





Une expolanète est une planète qui ne fait pas partie du système solaire. Contrairement à la Terre, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, elle ne tourne pas autour de l'étoile Soleil.



La première expolanète a été découverte en 1995, elle s'appelle Pégase 51. Depuis, près de 1,8 million d'autres exoplanètes ont été détectées par les astronomes. Mais Kepler-186f est la première exoplanète découverte qui soit d'une taille comparable à la terre et située dans la zone dite "habitable" d'une étoile.