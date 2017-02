La Nasa en appelle aux internautes pour localiser la 9e planète

publié le 20/02/2017 à 18:35

L'initiative est originale. Depuis le déclassement de Pluton, qui n'est plus considérée comme une planète du système solaire, la place de neuvième planète de ce système-là reste vacante. Pour tenter de repérer l'existence, toutefois hypothétique à ce stade, de la neuvième planète, la Nasa a lancé un site, mercredi 15 février, pour que les internautes lui viennent en aide dans cette quête, raconte le site Francetvinfo.



Sur la plateforme, l'agence américaine a en fait publié des images enregistrées via son télescope Wise. À partir de là, la tâche des internautes volontaires et de les regarder avec attention afin de découvrir l'éventuelle neuvième planète du système solaire. En cas d'objet en mouvement repéré, l'internaute peut alors le signaler à la Nasa qui examinera le cas avec précision.

Si les expériences donnent lieu à une publication dans une revue scientifique, les noms des internautes qui auront participé aux recherches figureront alors aux côtés de ceux des chercheurs. Cité par Francetvinfo, un chercheur à l'université de Californie, Aaron Meisner, commente. "Le projet Backyard Worlds : Planet 9, potentiellement, peut donner lieu à des découvertes extraordinaires. Il est excitant de penser qu'elles pourraient être nées par un citoyen scientifique."