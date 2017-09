et AFP

publié le 15/09/2017 à 08:51

Il s'agit de l'ultime plongeon pour la sonde spatiale américaine. Ce vendredi 14 septembre, Cassini se désintégrera dans l'atmosphère de Saturne, bouclant ainsi une mission scientifique exceptionnelle qui a bouleversé la planétologie.



Lancé dans l'espace en 1997, le vaisseau de 2,5 tonnes a commencé à explorer Saturne et ses lunes en 2004. Cette mission d'exploration spatiale a été menée par la NASA et l'agence spatiale américaine, épaulées par les agences spatiales européenne et italienne.

Avec près de 300 orbites autour de la grande planète gazeuse, il a révélé de nombreux secrets scientifiques. "Ces découvertes faites par Cassini figurent parmi les plus époustouflantes en science planétaire", a estimé Linda Spilker, principale scientifique de la mission au "Jet Propulsion Laboratory" de la Nasa en Californie.

Plusieurs découvertes

La sonde américaine a notamment détecté la présence de véritables mers de méthane ou d'éthane liquides sur Titan, le plus grand satellite de la planète Saturne. Elle est également à l'origine de la découverte d'un vaste océan d'eau salée sous la surface glacée d'Encelade, une petite lune saturnienne. "Ce monde océanique d'Encelade a vraiment changé notre approche sur la recherche de la vie, ailleurs dans notre système solaire et au-delà", a ajouté Linda Spilker.



Après 13 années passées en orbite autour de Saturne, la sonde Cassini a amorcé le 22 avril la première manœuvre qui la fera plonger dans l'atmosphère de Saturne ce vendredi.

Une mission à 3,26 milliards de dollars

Cassini devrait perdre le contact avec la Terre deux minutes après le début de sa descente à 113.000 kilomètres/heure. Durant ce grand plongeon, dix de ses instruments fonctionneront. Parmi eux, le spectromètre permettra notamment d'analyser le constitution de atmosphère. Jusqu'à sa désintégration, des informations seront donc transmises par cette sonde.



Cette mission exceptionnelle a coûté au total 3,26 milliards de dollars dont 2,6 milliards pour les États-Unis, 500 millions pour l'ESA (Agence spatiale européenne) et 160 millions pour l'Agence spatiale italienne.