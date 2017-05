La machine d'Anticythère, qui calculait des positions astronomiques, a 115 ans

publié le 17/05/2017 à 07:45

C'est l'un des mystères les plus passionnants du monde antique. L'un des secrets les mieux gardés également à ce jour, tant son décryptage reste incomplet. La machine d'Anticythère, découverte dans une épave entre la Crête et une l'île grecque de Cythère, est sans doute l'outil de mesure astronomique le plus ancien jamais découvert par l'homme. Son mécanisme en bronze, composé de plusieurs dizaines de roues dentées, en fait le premier calculateur analogique : la machine d'Anticythère permet de calculer des positions astronomiques.



Il n'existe qu'un exemplaire de ce genre de mécanisme, lequel arbore de nombreuses inscriptions rédigées en grec. Récupérés dans une épave antérieure à -87 av. JC, ses fragments sont aujourd'hui conservés et exposés au musée national archéologique d'Athènes. Depuis plus d'un siècle, cet objet de quelques centaines de grammes fait l'objet de recherches et de thèses diverses. Les incertitudes tournent autour de sa provenance (Rhodes ? l'Égypte ancienne ?) et la manière dont il fonctionnait. Un passage dans un scanner construit spécialement pour l'occasion a permis de lever une partie du voile.

Machine d'Anticythère Crédit : Wikipedia