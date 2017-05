La vie sur Terre ne serait pas apparue dans les océans

publié le 10/05/2017 à 22:56

Les débuts de la vie sur Terre sont depuis très longtemps représentés sous la forme d'organismes s'étant développés dans les océans avant de sortir de l'eau et de prendre possession de la terre ferme. Une étude publiée par la revue Nature mardi 9 mai remet en cause cette approche en évoquant des recherches effectuées sur des fossiles de près de 3.5 milliards d'années.



Plusieurs équipes de chercheurs à l'origine de cette étude se penchent depuis près de 10 ans sur ces fossiles retrouvés dans la région de Pilbara, en Australie, et qui comptent parmi les formes de vie terrestres les plus anciennes. Ces travaux montrent que ces fossiles sont issus de sources d'eau chaude sur le continent, venant ainsi conforter une théorie avancée par Charles Darwin au XIXe siècle. Ces découvertes viennent, selon l'étude, fournir "des preuves directes qu'au moins une partie de la vie la plus ancienne de la Terre a prospéré sur la terre, dans les sources thermales".

Cette découverte pourrait aussi aider les chercheurs à mieux comprendre l'évolution de la vie sur la planète Mars, celle-ci ayant à peu près le même âge que la Terre (4.5 milliards d'années). En 2020, la prochaine mission de la NASA à destination de la planète rouge étudiera notamment une région connue par les scientifiques pour avoir très probablement accueilli des sources d'eau chaude à une certaine période.